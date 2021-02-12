Украинские политики позволяют себе вытирать ноги о собственных избирателей

«Никогда такого не было — и вот опять». Украинская столица напоминает сейчас декорации фильма о климатической катастрофе. Майдан Незалежности завален сугробами, из которых торчат транспаранты протестующих малых предпринимателей. А сами участники протестов напоминают зимующих на льдине полярников с легендарного парохода «Челюскин».

Молодежь катается по Андреевскому спуску на горных лыжах и сноубордах, экономя на поездке в Карпаты, а на Большой Житомирской кто-то вытащил снегоход.

Все это выглядело бы даже забавно, если бы не забитые пострадавшими гражданами травмпункты — ведь снег укрывает под собой нечищеную обледенелую мостовую, на которой травмировались в эти дни сотни людей. А городские улицы сковали огромные пробки, в которых застрял сегодня весь Киев, посылая лучи добра в адрес городского головы Виталия Кличко.

«Сегодня в Киеве опять творился ужас на дорогах. Киев снова был не готов к снегопаду. Стоя в заторах, я читал отчеты про технику, которая работала на полную мощность — правда, на тот момент это не касалось проспекта Победы. И вспоминал март 2013-го.

Вы помните март 2013-го? Уверен — помните. И то, как после справедливых нареканий власть справилась со снегопадом — с задержкой, но справилась. Подобные ситуации обнажают подлинное положение дел в коммунальной сфере столицы.

Когда сегодня жалуются на состояние дорог, завтра — на состояние мостов, потом проявляется беспомощность перед стихией, а далее признаётся, что 80% канализации пребывает в аварийном состоянии — возникает большое количество вопросов. И главный из них — неужели в таких условиях мэру можно проявлять президентские амбиции? Хотя… Завтра-послезавтра снег растает, люди подобреют и скажут: "А почему бы и не Кличко?" Народная память склонна вытеснять негативные моменты», — рассуждает политолог Константин Бондаренко. Кличко удивил поступком во время рекордного снегопада © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Сам Кличко рассуждает точно таким же образом, прекрасно понимая психологию своих рассерженных избирателей. Несмотря на снежный коллапс, невзирая на то, что в столице Украины четвёртый день подряд растет число заболевших ковидом, а никакая вакцинация даже не начиналась — он отправился в отпуск, чтобы отдохнуть в бесснежной и теплой Турции. Причем киевский мэр поступил так не в первый раз.

В конце прошлого года, в разгар очередной вспышки коронавируса, он поехал покататься на яхте по ласковому Красному морю. Совершенно не интересуясь, что подумают об этом больные и нищие киевляне. Он откровенно самоустраняется от решения насущных проблем и делает вид, что не отвечает за их последствия. Пока Киев продолжает превращаться в один из самых грязных, отсталых и неустроенных городов европейского континента.

«За пять лет не организован вывоз опасных бытовых отходов — Кличко ни при чем, температура батарей и воды в кране не соответствует норме — Кличко ни при чем, расстановка дорожных знаков в городе противоречит законодательству — Кличко ни при чем, не убирают придомовую территорию и дорогу — Кличко ни при чем, тарифы на придомовую территорию и содержание домов в Киеве установлены с потолка — и, конечно же, Кличко тут тоже ни при чем.

Хаотическая застройка Киева — и тоже нет вины Кличко, перерасход бюджета на мостах и падающие столбы — снова нет вины Кличко. Что я ещё пропустил, в чем он ещё не виноват? А, вспомнил — за вывоз в прошлом году отсутствующего снега заплатили на 70 млн грн больше, чем в позапрошлом. Но он тоже ни при чем. Спасибо избирателям Кличко — ни в чем не виноватого и постоянно кривляющегося перед журналистами», — иронизирует юрист Ростислав Кравец.

Конечно, киевская власть не всегда чувствовала себя настолько вольготно. Во время аномального весеннего снегопада 2013 года, о котором напомнил нам Бондаренко, тогдашний мэр Александр Попов испытал на себе самую жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвиняла его в некомпетентности и бездействии.

Этого эффективного управленца пинали со всех сторон — в основном потому, что он представлял правящую «Партию регионов». И городским чиновникам пришлось приложить все усилия, чтобы очистить Киев от снега и подтвердить свою поставленную под сомнение профпригодность.

Постмайдановские политики не испытывают в этом ни малейшей нужны — они просто ждут, когда снег и лед растают сами собой, успешно осваивая средства, которые выделены из бюджета на ремонт и уборку. Действующие власти ощущают полную безнаказанность — потому что в стране победившего достоинства зачищена по-настоящему болевая и эффективная оппозиция, которая могла бы организовать недовольных на действительно массовые протесты. А радикальные ультраправые поставлены на службу коррумпированным чиновникам.

К примеру, из них укомплектовали киевскую «Муниципальную стражу», которая является чем-то вроде латиноамериканских парамилитарес, процветающих под крылом городских патрициев.

Доходит до смешного: с потолка сессионного зала Киевского городского совета потоком льется вода, а депутаты снимают это на мобильные телефоны. Как сообщил управляющий делами секретариата горсовета Игорь Хацевич, в здании давно прохудилась крыша, которую должны были починить ещё в 2018 году — но за три года на это так и не изыскали необходимые средства. А сами городские депутаты занимались всё это время организацией националистических акций, декоммунизацией памятников и переименованием улиц, не жалея на это народные бюджетные деньги.

Впрочем, с переименованием тоже произошла неувязка. Окружной административный суд Киева вернул прежние исторические названия проспекту Степана Бандеры и ряду городских улиц — поскольку их декоммунизировали с грубейшими нарушениями действующих законов. Киевские власти уже готовят в ответ апелляцию, мобилизуя своих карманных националистов.

И можно не сомневаться — вернувшийся из отпуска Кличко наверняка по максимуму использует эту историю для пиара, чтобы представить себя главным защитником патриотических ценностей. А это отвлечет внимание от снежного Армагеддона на улицах — пока сугробы не потекут под первым весенним солнцем. Кличко переложил проблемы Киева на «троллей из РФ» © Facebook, Віталій Кличко

А пока столичные патриоты пыхтят, откапывая машины и разгребая снег возле своих подъездов. И продолжают ругать всевозможных врагов нации, которые по умолчанию виноваты во всех украинских бедах.

«Заплатить за уборку снега коммунальным службам, а потом, когда они не почистят, пойти чистить самому. Так, по мнению половины моей ленты, выглядит ответственный гражданин. Напомнило, как они в 2014-м броники для армии покупали — те, которые должны были купить за заплаченные ими налоги, но не купили, потому что налоги украли. Как бы молодцы, да, но что-то здесь не так», — насмешливо написал об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Согласитесь, Виталий Кличко является для таких людей идеальным мэром, которого они действительно заслужили. По мощам и елей.