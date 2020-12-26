Клоунский колпак является имитацией королевской короны. Шут всегда рядом с властью, он выглядывает из-за спинки трона. Именно там (за спинкой трона) его место

«По склону вверх король повёл полки своих стрелков.

По склону вниз король сошёл, но только без полков».

Самуил Маршак. Королевский поход



Беда, если шут достаточно глуп, чтобы забраться на трон и попытаться из тени власти стать самой властью, превратить дурацкий колпак с бубенчиками в настоящую королевскую корону.

Пытаясь представить себя королём клоун превращает власть в цирк. Впрочем, верно и обратное: опустившаяся до уровня жалкого балагана власть, требует клоуна в качестве своего главы. Этот, второй, вариант, под радостное улюлюканье граждан, считавших себя умными и поэтому продвигавшими на пост главы государства никчемного дурака, реализовался в 2019 году на Украине. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

За полтора года клоун, поначалу всего боявшийся и шарахавшийся даже от порыва ветра, хлопнувшего открытым окном, пообвык в королевских палатах и несколько заматерел. Бояться он не перестал, но понял, что бояться надо тех, кто рядом — своих соратников. Те, кто далеко — главы иных государств (в том числе соседних) его не тронут, Им просто не до клоуна, с его превращённым в цирк королевством. Они делом заняты.

И клоун, поначалу лебезивший перед настоящими правителями и набивавшийся на встречи с ними, чтобы подчеркнуть свою значимость, перед тогда ещё верившей в него цирковой публикой, начал дерзить. Пользуясь тем, что на него всё равно не обращают внимания, он и европейцев «учил», как они должны заботиться об Украине, и Россию традиционно обещал победить.

Но пришла беда, как это традиционно бывает на Украине, от собственных соратников и своих же избирателей. Млевшие от клоуна представители малого и среднего бизнеса, подобно киплинговским бандар-логам, визжавшим: «Верьте, верьте, много славных дел совершить удастся нам»! — утверждали, что они вместе с шутом и под его руководством свернут горы, победят коррупцию, ликвидируют олигархат, установят мир в Донбассе, восстановят территориальную целостность Украины и наконец-то заживут, как в Швейцарии.

Внезапно, они с удивлением обнаружили, что жить с шутом на троне стало не лучше-веселее, а значительно хуже и бесперспективнее и что олигархи, которых планировалось выморить ещё в прошлом году, сняли с них последнюю шкуру, но не удовлетворены этим и планируют снять ещё семь. Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины

По украинской традиции недовольные вышли на майдан — сакральное место в центре Киева, на котором по легенде спит Дух социальной справедливости. Согласно той же, легенде, если сознательный украинец европейской ориентации правильно совершит на майдане определённый набор ритуальных действий, Дух социальной справедливости проснётся, изгонит негодную власть и позволит сознательному украинцу европейской ориентации избрать себе новых правителей.

Здесь очень важно не ошибиться. Ибо неизвестно когда следующий раз удастся разбудить Духа социальной справедливости. Но сознательные украинцы европейской ориентации, каждый раз ошибаются и приводят к власти не тех.

В общем малый и средний бизнес принесли шуту чёрную метку. Несколько заматеревший за полтора года у власти шут, знающий, что никакого Духа социальной справедливости нет, что пляски и скачки на майдане ничего не решают ни с надетыми на голову кастрюлями, ни без них, плюнул бы на этих несчастных и забыл о них. Пусть себе олигархи дерут с них хоть семь шкур, хоть семьдесят семь, лишь бы его самого не трогали. Но тут так совпало, что олигархи тоже оказались недовольны шутом.

Его нанимали сидеть на троне, чтобы он развлекал народ и отвлекал его от мрачных мыслей, обещая светлое будущее уже завтра. С этой задачей он не справился. Он старательно звенел бубенчиками, использовал все свои клоунские ужимки, но то, что приносило верный кусок мяса и поддержку толпы клоуну, перестало работать, когда паяц нацепил настоящую корону. А как работать настоящим королём паяц не знает. В общем, народ в массе своей стал плеваться и пуще прежнего требовать раскулачить олигархов, а паяца повесить.

У олигархов богатый опыт и они частично согласны с требованием народа. В части повесить паяца. Они были согласны даже своего собрата, бывшего короля и Главного Кондитера страны повесить, лишь бы народ этим удовлетворился и забыл о втором требовании — раскулачить олигархов. Но народ, обалдевший от шута на троне («Смотрите бандар-логи, он же такой же, как мы, он один из нас, при нём мы заживём»!) забыл о намерении раскулачить олигархов и без повешения Главного Кондитера (даже без его ареста). Если народ отстанет от олигархов и перестанет покушаться на их тяжким трудом заработанное воровством и коррупцией имущество без экстерминации клоуна, то ради Бога — пусть живёт. Олигархи не звери. Но поскольку пока не похоже, что стадо бандар-логов просто покричит на майдане и успокоится, не исключено, что придётся принести сакральную жертву Духу социальной справедливости. Мобилизуем всех: Зеленский рассказал о «большой войне» с РФ © president.gov.ua

Последнее уже категорически не устраивает шута. Он нанимался посидеть на троне, а совсем не повисеть в петле, и даже не на тюремный срок на потеху толпе бывших почитателей.

Традиционный способ отвлечь народ от внутренних проблем — испугать его внешней войной со страшной Россией, которая не удовлетворившись Донбассом грозит «напасть» их Крыма на мирных украинских пейзан, пытающихся уморить бежавших в Россию жителей полуострова жаждой. Почему Россия решила напасть именно сейчас, если воду в Крым перекрыли ещё в 2014 году непонятно, но Украина в принципе живёт за пределами логики (как формальной, так и диалектической), потому в Киеве и царствует колпак вместо короны.

Главное, что нападение готовится страшное, поскольку даже украинская армия, ещё при Главном Кондитере страны ставшая сильнейшей в мире, а при шуте многократно усилившаяся, не сможет отразить его самостоятельно. Так что воевать придётся всему народу, даже женщинам, без ограничения возраста. По крайней мере в своём выступлении о военной опасности шут половые ограничения мобилизации снял, а о возрастных ничего не сказал, так что воевать готовится весь украинский народ, от отроков и отроковиц, до стариков и старух. На Украине в 2020 году родились Лимон, Шанель и Зеленский © СС0, Pixabay

Некоторые уже сравнили тотальную мобилизацию шута с аналогичной гитлеровской. Должен разочаровать. Ничего общего. Гитлер был фанатиком, массовым убийцей, возможно даже человеком с психическим отклонениями, но не клоуном. Немецкий народ принял его, как своего настоящего правителя и поддерживал до последнего. Гитлер совершил самоубийство тридцатого апреля. Но фольксшутрмисты (от 12 до 70 лет) продолжали только в Берлине вместе с гарнизоном сопротивляться до второго мая, а по всей Германии бои шли до 9-го мая 1945-го года включительно, хоть их бессмысленность была понятна немецким генералам.

В случае с шутом, если призвать и вооружить весь народ, то вначале украинцы убьют самого шута, а затем уж будут решать, что делать дальше. Так что я бы не советовал клоуну корчить из себя полководца. Беду можно накликать. В конце концов на Украине и за её пределами достаточно людей, желающих спровоцировать большую войну. А рассказы шута о беспрерывно нападающей России создают благодатную почву для провокаций. Если же серьёзная провокация, после которой у России не останется вариантов, кроме военного ответа произойдёт, то шут даже не успеет отдать приказ о мобилизации своего фольксштурма, как всё будет кончено.

Но после «войны» обязательно будет суд. Шут уже обеспечил себе почётное место в ряду других военных преступников. И он не Гитлер — не самоубьётся. Так что сидеть придётся долго. Сидеть, конечно, лучше, чем висеть, однако для того, чтобы сесть надо ещё попасть в плен, а российские «оккупанты» могут «не успеть» отбить клоуна у «благодарных» почитателей его таланта.

Так что, хотя шут, конечно, артист разговорного жанра, но иногда лучше помолчать.

А кто здесь кто, догадайтесь сами. А, если не догадались, то вы либо шут, либо клоун. Что, впрочем, в данном случае одно и тоже.