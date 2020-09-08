Число больных Covid-19 за последний месяц увеличилось вдвое

В Украине стремительно растут темпы заболеваемости коронавирусом — в течение последнего месяца число официально зарегистрированных больных увеличилось практически вдвое. Если в июле инфекцией заболели 28 тысяч украинских граждан, то в августе число больных перевалило за 50 тысяч. Об этом рассказала сегодня представительница Национальной службы здоровья Татьяна Бойко, по словам которой в сентябре число заболевших также будет расти.

В одном только Киеве за последние сутки зафиксировали 235 случаев заражения, а четверо больных скончались в результате осложнений от главной инфекции нынешнего эпидемиологического сезона.

Количество госпитализированных с ковидом увеличилось в августе сразу на 60%, однако темпы госпитализации существенно снизились.

«Самая большая загруженность коек для пациентов с Covid-19 была в больницах Одесской, Закарпатской и Львовской областей. Однако доля госпитализированных пациентов из общего количества заболевших уменьшилась в августе на 5%: если в июле были госпитализированы 39% заболевших пациентов, то в августе — 34%», — сказала об этом Бойко.

Парадокс объясняется просто — во многих регионах не хватает больничных коек, так что больных Covid-19 все чаще приходится лечить на дому.

Именно этим объясняются действия власти, которой приходится идти на непопулярные меры по возобновлению карантинных ограничений. Так, 7 сентября «Укрзализныця» приостановила посадку пассажиров на станциях в Тернополе, Коломые, Остроге, Радивилове, Ивано-Франковске и Черновцах, которые попали в «красную» ковидную зону. Отменены многие рейсы междугородних и пригородных автобусов. Транспортное сообщение с Тернополем фактически прервано, а местные больницы перестали принимать коронавирусных больных. Тернополь против красного: в городе отказались ужесточать карантин © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

«У нас кашляет половина офиса, три человека лежат дома с температурой. Кашляют жена и свекровь. Вызвали домой скорую, а она приехала через четыре часа и никого не забрала, потому что некуда. Просто рассказали нам, какие таблетки купить в аптеке. Люди пытаются выехать в Хмельницкий, Винницу, Ровно и Киев, чтобы там лечь в больницу. Думаю, город поэтому и закрыли, чтобы не разносить вирус», — рассказывает житель Тернополя Юрий Химич.

В то же время реальной блокады пока что нет — по словам Химича, тернополяне активно выезжают в другие регионы на своем личном автотранспорте. А это в принципе ставит под вопрос эффект карантинных мероприятий, против которых выступает абсолютное большинство уставших от ограничения горожан.

«Никто не понимает таких решений. Подобное не делают ни в одной цивилизованной европейской стране. Если правительство заставляет закрыться дома, не ходить на работу, то пусть платит компенсацию. 80% бюджета формируется за счет малого и среднего бизнеса. Больницы и школы удерживаются за счет городского бюджета.

Сейчас идет подготовка к началу отопительного сезона. Мы несем бешеные убытки, транспорт ездит в ограниченном режиме. Конечно, людей это возмущает. Тем более, у нас есть решение Конституционного суда о том, что постановление противоречит требованиям Конституции — такие ограничения прав и свобод, можно принимать только на уровне закона Верховной Рады. Поезда не только не останавливаются в Тернополе, но и билеты перестали продавать.

Мне сегодня рассказали, что человек с онкологией, который уехал на лечение в Киев, не может вернуться обратно. Автобусов нет, а на поезд отказывают продать билет… Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд.

Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города», — эмоционально рассказывает мэр Тернополя Сергей Надал, который сам сидит сейчас дома с коронавирусом.

По сути это открытый бунт против коронавирусной политики власти. Тернопольские чиновники отказываются продлевать школьные каникулы, заявляют, что общественный транспорт будет по-прежнему работать в режиме спецрейсов, и требуют от полиции не составлять протоколы на нарушающих карантин бизнесменов. Такая же ситуация назревает в соседнем Ивано-Франковске и Черновцах, где столь же решительно выступают против нового ужесточения карантинных ограничений, тем более что в местных советах доминируют противники Владимира Зеленского из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Свободы».

Ситуацию можно назвать тупиковой, потому что количество больных непрерывно растет, и единственным путем для решения проблемы является срочное расширение клиник с привлечением дополнительных медицинских специалистов, которых еще с начала города не хватает в западноукраинских областных центрах. Однако на это по-прежнему нет средств. «Скажите мне, пожалуйста, что происходит?»: Зеленский возмутился митингами по случаю его приезда в Тернополь © пресс-служба президента Украины

Отреформированная медицина не способна эффективно ответить на вызов коронавирусной эпидемии, ведь даже в нынешнем году в стране закрываются «лишние» больницы с увольнением их персонала. Хотя это выглядит сейчас кафиканским безумием, тем более что вскоре начнется период сезонной эпидемии гриппа, которая окончательно усугубит это безрадостное положение дел. А Банковая надеется только на карантин, рассчитывая, что проблема рассосется сама по себе.

Но зато деньги есть на другие, гораздо более важные, вещи. В карпатском селе Старуня вовсю устанавливают гигантский светящийся крест, чем-то похожий на неудачную копию Эйфелевой башни. Он станет частью паломнической тропы «Крестный путь», вдоль которой поставят кресты поменьше. Огромное распятие изготовили в Днепропетровске, где когда-то делали лучшие в мире космические ракеты, и с гордостью называют самым большим в Украине.

Старуня находится в Ивано-Франковской области, где растет число заболевших коронавирусом и остро стоит вопрос строительства новых больниц. Но, судя по всему, украинцам предлагают спасаться от эпидемии Божьим промыслом, не рассчитывая на поддержку от государства.

Потому что его антисоциальные «реформы» ставят крест на будущем украинского здравоохранения.