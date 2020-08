Современная украинская культура, о возрождении которой якобы пекутся украинские националисты, приобретает всё более нелепый, но при этом агрессивный характер

Недавно два харьковских стендапера, Евгений Лещенко и Богдан Письменко, прославились в сети своими антисемитскими выступлениям в модных клубах. Шутки ниже плинтуса, например, «Услышали слово жид и возмутились! В 21 веке. Да, жиды еб…е?» А зал прямо заливается от смеха и аплодирует. Правда, комикам довольно быстро объяснили их неправоту; в итоге они выступили с извинениями, косясь дурным глазом от видеокамеры в сторону кого-то невидимого за кадром. Однако осадок от животного многоголосого хохота собравшейся публики остался. О русских, нерусских и Святой Софии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ребята-комики молоды, видимо, и их слушатели тоже молодые, постмайданные, «прогрессивные». Они интенсивно впитывают в себя новые представления о «прекрасном», а оно сегодня донельзя патриотично и русофобно. Как говорит в интервью известный майданный публицист Мирослав Гай: «Слава Богу, что нам все последние социальные исследования показывают, что где-то 60% сейчас за НАТО, 40% за Бандеру, за УПА, не менее 60% за ЕС, и эти процессы двигаются дальше… У нас на Украине пошли в школы первоклассники, которые знают исключительно условно "армия-мова-вира", безвиз. Это серьёзный шаг вперёд».

Кто постарше первоклассников, в дивном новом мире могут сделать карьеру при помощи заточенной на пропаганду квази-национальной «культуры». На этом пути им в помощь не только государственные институции и цензурные запреты на родную и родственную культуру русскую, но и многочисленные гранты — в том числе от заинтересованных иностранных посольств. Например, посольство США в содружестве с Суспильным (как бы Общественным) телевидением выделило 150 тысяч долларов на создание видеофильмов о прошлом Украины, естественно, в нужном заказчику русле. Проект называется «Совместное создание истории украинской демократии».

Как указывается в условиях, получателям гранта предлагается заострить внимание «на исторических событиях, которые часто не соответствуют российским дезинформационным нарративам и иным образом интерпретируются представителями вражеской иностранной пропаганды». Если российское государство «вражеское», то и суть продукции ясна; соответственно, и темы подобраны со знанием дела: «Чернобыльская катастрофа 1986 и ее политические последствия»; «Референдум о независимости Украины 1991 и распад СССР»; «Постсоветское возвращение домой крымскотатарских общин»; «Оранжевая революция»; «Революция достоинства». Программы-победительницы получат всеукраинскую аудиторию: будут показаны в общенациональном эфире и станут дополнением к общественным мероприятиям, семинарам, лекциям. Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

Планомерные и многолетние усилия приносят свой результат и в мире украинской культуры, медиа, гуманитарной науке, где «хорошим тоном» является завзятая русофобия. Что, конечно же, подразумевает и соответствующую трактовку дней сегодняшних. Вот харьковский любительский театр «Нефть» презентует спектакль «Повия» («Шлюха») про проститутку из городка на Донбассе, которая решила изменить свою жизнь и ради этого получила американский грант на открытие кафе.

«Текст наваливает нам реальность, смешанную с запахом нафталина и кислого алкоголя старого советского бара в маленьком сонном городке, смрадом украденной у атошников тушенки, — увлеченно рассказывает о спектакле директор театрального фестиваля Parade-fest Вероника Склярова. — Современные обстоятельства войны умножаются на коллективную историческую травму, что кричит нам через бл…довитых жен бывших советских полковников и ультимативную патриархальность, в которой места для доброты и интеллигентности совсем не осталось». Особый предмет гордости авторов спектакля — обилие нецензурной лексики. И спасение главной героини от постылых медведей и балалаек лишь в американском гранте.

В противовес увязшему в ненавистном «совке» Донбассу передовые практики национального возрождения распространяются на оставшуюся часть страны: в том же Харькове прошёл первый на Украине показ моды на воде — прекрасные харьковчанки устроили заплыв в вышиванках на Журавлевском гидропарке. А в рамках поддержки прогрессивных тенденций в национальном кинематографе создается художественный фильм «Главная крепость Сечи» о педерастах в украинском казачестве (режиссёр Евгений Коршунов).

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — рассказал автор интернет-журналу Bird in Flight. Согласно сценарию, один из героев домогается другого, но встречает непонимание, угрозы, а там уже и казаки-патриоты нетрадиционной ориентации подоспели. Фильм «Главная крепость Сечи» — часть проекта Coming Out of Isolation 2.0, в рамках которого ряд авторов работают с проектами из жизни ЛГБТ. Организаторами проекта стали фонд «Изоляция» и «КиевПрайд», финансовое обеспечение гарантировано — как и патриотизм замысла. Украина. Время нормальных людей © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Как заявил новый министр культуры Александр Ткаченко, понятия «искусство и свобода неразрывны». Видимо, именно поэтому Госкино Украины упорно отказывается финансировать киноленты на русском языке, а Минкульт поддерживает мовные квоты, запреты на въезд сотен деятелей культуры, цензуру тысяч книг, фильмов, информационных ресурсов. Впрочем, Ткаченко говорил о свободе в искусстве лишь в контексте возращения на пост директора Одесского художественного музея, ранее уволенного с должности депутатами местного совета известного порнографа Александра Ройтбурда. «Этой истории какой-то неестественной ненависти депутатов местного облсовета к Александру уже три года. Им сложно понять свободных людей», — уверяет господин Ткаченко.

Свобода творчества известного активиста Майдана господина Ройтбурда, если верить местными СМИ, состояла в проведении мероприятий с полуголыми мужчинами в выставочных залах музея, выставками картин, содержащих сюжеты откровенной порнографии, рэп-концертами в окружении картин Айвазовского и Костанди, пиар-акции на базе музея в поддержку майданщика-убийцы Сергея Стерненко, августейшей семьи Порошенко, бывшего министра культуры Евгения Нищука и прочих «патриотов». Закончилось тем, что в стенах музея был избит его бывший директор — 75-летний Виталий Абрамов, — ранее посвятивший развитию Одесского художественного музея полвека своей жизни.

О свободе (плотно обеспеченной заслоном цензуры) мечтает ещё один активист госпереворота, известный грантоед и редактор телепрограммы «Историческая правда» Вахтанг Кипиани, который призвал к варварскому уничтожению художественного наследия прошлых эпох. «Вопрос не только про каховскую тачанку или святогорского Артема — могут ли быть сохранены памятники колониализма и оккупации высокой художественной ценности? Не могут, на мой взгляд, — написал Кипиани на своей странице в ФБ. — Потому что эти храмы, монументы и площади во имя львов толстых, гагариных и пушкиных — это маркеры империи, которая убивает». Подумать только, сам Кипиани написал имена Александра Пушкина, Льва Толстого, Юрия Гагарина с маленькой буквы! «Патриот» и «дурак» стали на Украине словами-синонимами.

Захватившая власть на Украине клика пытается решить вопросы удержания власти комплексно: от продолжения войны на востоке страны до разгула цензуры внутри государства, от спонсирования пропагандистских произведений масс-культуры до попытки создания фальшивой истории целого народа. Даже справочные материалы, типа украинской Википедии, сознательно напитываются очевидными фальшивками и доносами. Данным справочном ресурсом, которым на Украине заправляют активисты Майдана (например, в Харькове некий «активист» Сергий Петров), сознательно публикуются предвзятые и дезинформационные материалы. Так, известный блогер и народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский маркируется в украинской Википедии «агентом ФСБ».

Помнится, ещё в январе сего года эти «хранители знаний» участвовали в беспорядках во время встречи с читателями популярного российского блогера (более двух миллионов подписчиков), вполне себе либералки Александры Митрошиной. Оппозиционный политик Елена Бондаренко тогда сообщала: «Среди хулиганья, срывавшего встречу блогерши Митрошиной с фоловерами, обнаружились администраторы украинской версии Википедии. Именно они орали "чейкрым", "оккупанты" и прочую националистическую белиберду». Украинский историк и публицист Мирослава Бердник: «Напомню, что они [модераторы украинской Википедии] давно уже превратились в подразделение "Миротворца". К примеру, до последнего времени обо мне было написано, что я медийная террористка и сепаратистка… В качестве моей преступной деятельности указывались мои антикапиталистические взгляды, публикации о преступлениях ОУН-УПА и дивизии СС "Галичина", а также критика политики США. Последнее, оказывается, сейчас на Украине — преступление». В Одессе избавились от наследия Порошенко — фекального художника Ройтбурда © Facebook Александра Ройтбурда

И все-таки даже самые преданные идее Майдана люди (из тех, кто поумнее) понимают, что телега везёт не туда. В частности, в эфире канала Politeka Online промайданный украинский философ Сергей Дацюк поведал, что тотальная украинизация вовсе не ведёт к возрождению Украины, и попытки навязать ее новому поколению граждан обречены на провал. «Будут другие идентичности, не национальные, многоуровневые, где монокультурный идентификатор будет не главным признаком, — настаивает Дацюк. — Человеку трудно это понять, но обратите его внимание — где сейчас языки? Он учит украинский? Нет. Учит английский, даже русский. Он хочет быть причастным к миру, с которым видит перспективу. Люди не ходят на демонстрации, ничего не рассказывают. Они просто принимают решение и тихонько едут отсюда. Это и есть будущее».

У нации, которая растоптала своё прошлое и настоящее, перспективы нет и не будет. Так и украинская культура в ее нынешнем майданном варианте, к сожалению, традиционно опоздала к мировым трендам — вместо того чтобы идти на шаг впереди, она жалко пытается ухватиться за надоевший всем постмодерн. Тем временем массовый читатель, зритель, слушатель, как и весь мир, неторопливо разворачиваются в сторону традиционных ценностей. Причем не на уровне архаичного местечкового национализма, а современных многонациональных сообществ.

Когда-то великий провидец Николай Гоголь говорил о национальных метаниях Тараса Шевченко: «Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная — нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами, рыночный памфлет… Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно». Ну, чем не повод для титана духа Вахтанга Кипиани написать фамилию Николая Васильевича с маленькой буквы.

Кричать громче всех, получать государственные преференции и иностранные гранты — ещё не значит создавать национальную культуру. Настоящая культура объединяет народы, а националистическая пропаганда разъединяет.