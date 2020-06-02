Состояние бредового расстройства, в котором пребывает украинская политика, должна бы делать наблюдателя нечувствительным к тем фокусам, которые выкидывают люди, облеченные властью. Однако иногда удержаться от изумления невозможно, настолько экзотической оказывается очередная ахинея, зародившаяся в голове того или иного украинского чиновника

На сей раз украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. В статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, действующего под эгидой НАТО, — он выразил мнение, что на первых порах эти переговоры должны проходить без участия России. Резников фактически является главой украинской делегации на переговорах в минском формате. Кроме того, он министр по делам неподконтрольных Киеву территорий. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

Вице-премьер вспоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, по которому Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Россия, США и Великобритания взамен гарантировали Украине безопасность. Резников утверждает, что Россия нарушила свои обязательства, в статье говорится: «Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой».

Определенная логика в этом есть. Если Россия и впрямь оказалась оккупантом, то просить других подписантов меморандума призвать ее к ответу кажется вполне разумным шагом. Это, во-первых, укрепит основания для продления санкций, во-вторых, поднимет на новый уровень отношения с Британией и США, которые в очередной раз заявят о своей поддержке Украины, ставшей жертвой военной агрессии со стороны России. Никаких организационных последствий такое милое воркование не сулит: Вашингтон и Лондон не отдадут приказа своим войскам освобождать Донбасс от оккупантов, чтобы вернуть его бывшей владелице. Но с политической точки зрения фиксация статус-кво нужна украинской власти, поскольку сбывать свою виктимность Западу становится все более затруднительно. А это один из основных товаров, производимых украинской пропагандой. Торговля им приносила в течение многих лет немалые доходы в виде кредитов, финансовой и военной помощи. Одиннадцать вместо семи. Трамп пытается втянуть Россию в антикитайский фронт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Тем не менее, предложение Резникова, несмотря на кажущуюся разумность, имеет ярко выраженный альтернативно одаренный характер. По нескольким причинам. Во-первых, Дональд Трамп не просто охладел к украинскому досье, оно его откровенно раздражает. Тем более на фоне погромов, охвативших более тридцати городов США, тема украинского конфликта вообще отъехала на далекие задворки. Кстати, некоторые эксперты говорят, что нынешние беспорядки в Америке могут привести к тому, что американский президент повторит судьбу Виктора Януковича. Но это лишь один из множества вариантов развития событий.

Плюс к этому Белому дому сейчас совсем не нужны дополнительные осложнения с Россией, которая не признает факт оккупации и заявляет о том, что она никогда не была участником конфликта, а значит, не нарушала никаких обязательств по Будапештскому меморандуму. Так что, вероятнее всего, Трамп не прочитает статью, а от официального предложения со стороны Киева, если оно последует, просто отмахнется. Лондон в этой ситуации не субъектен, его позиция всецело зависит от того, какое решение примет Вашингтон. Так что политическая конструкция, любовно выстроенная украинским вице-премьером, — это выстрел в пустоту. Ответом на него будет разве что бессмысленное эхо. «Есть такая партия!» Мир как мечта и война как бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Имитация политического процесса, которая призвана заполнить брешь, образовавшуюся из-за нежелания команды Зеленского делать реальные шаги в направлении мира, стала рутинной практикой. И понятно почему. В условиях полного отсутствия какого-либо прогресса на минских переговорах Киеву приходится лихорадочно изобретать все новые, пусть и абсолютно пустопорожние, схемы, для того чтобы убедить участников нормандского формата в том, что он денно и нощно думает о том, как изменить ситуацию в Донбассе к лучшему. Но все усилия такого рода тщетны. Берлин и Париж едва ли удастся обмануть с помощью очередной диковинной фальшивки.