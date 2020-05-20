Всё хорошо делать вовремя и в меру, но не всегда получается. С моей точки зрения, Россия минимум на две недели задержалась с введением ограничительных мер — того самого карантина, который ласково называют самоизоляцией. Не могу утверждать точно, но подозреваю, что существенную роль здесь сыграло поведение Европы и США

На первом этапе развития пандемии заболеваемость и смертность в Европе росли умеренными темпами, ограничительные меры старались не вводить, а многие страны и вовсе хотели обойтись без них. Швеция до сих пор, несмотря на достаточно высокий (особенно по отношению к общей численности населения) уровень заболеваемости и смертности, практически не вводила карантинных мер. Впрочем, Великобритания и США за подобную беспечность жестоко поплатились, как и несколько менее беспечные Испания, Франция и Италия.

Поскольку в России на том же первом этапе заболевших практически не было, а единичные случаи были завозными, власти трудно было принять решение о карантине без видимых причин. Можно только представить себе, как воспринял бы народ жёсткий карантин в практически не затронутой пандемией России на фоне уже болеющей, но ещё бодрящейся Европы. Впрочем, разумные меры, вроде попытки поставить надёжный барьер проникновению вируса в аэропортах, были предприняты. Но, как показало время, они были явно недостаточными. «Карантин сработал как сито». Бортник раскрыл связь COVID-19 с мировым кризисом © REUTERS, Eduardo Munoz

Не только потому, что немалое количество весьма богатых, но не совсем дисциплинированных россиян возвращалось из-за границы частными самолётами и специально нанятыми чартерами, умудряясь обходить карантинные ограничения. Просто ещё и вирус оказался очень трудно определяемым, а сотни тысяч человек, прибывших за это время в страну, посадить под замок на две недели оказалось невозможно физически. Да, думаю, и политические соображения тоже не позволили бы изолировать столь большое количество людей.

В результате эпидемия таки захлестнула Россию. У нас есть всего три повода для радости: во-первых, количество «заболевших» у нас столь велико, потому что российская система учитывает всех, у кого был выявлен коронавирус (даже если человек не болел). Официальные данные немного расходятся от недели к неделе, но в целом показывают, что около половины выявленных больных таковыми на деле не являются и могли бы никогда в жизни не узнать, что у них был коронавирус, если бы не прошли тестирование. Во-вторых, смертность у нас самая низкая из европейских стран со сравнимой численностью населения. В-третьих, многократно обруганная российская система здравоохранения выстояла, не допустив таких эксцессов, как в США, Великобритании или Италии. Более того, благодаря слаженной работе медиков и эффективной помощи властей были созданы достаточные (и даже сверхдостаточные) резервные мощности.

В общем, небольшое запаздывание с введением ограничительных мер может оказаться даже благодетельным — эпидемию всё равно победили, зато меньше мучили людей и меньше разрушали экономику. Однако, чтобы всё закончилось благостно, необходим своевременный выход из карантина.

Здесь тоже всё непросто. С самого начала ограничительных мер практически во всех странах друг с другом борются поддерживаемые большинством медиков администраторы (мэры, губернаторы) и опирающиеся на мнение редких медиков-«диссидентов» экономисты. Администраторы резонно полагают, что если они слишком рано снимут ограничения, а тут нагрянет вторая волна вируса и их вновь придётся вводить, то их за это не поблагодарит ни верховная власть, ни население. Тем более что большинство медиков всегда считали, что чем дольше продержали карантин (в идеале до выздоровления последнего больного), тем лучше. Медиков тоже можно понять. Ведь если на основании позитивной динамики они выступят за снятие ограничений, а тут начнётся очередной всплеск и, не дай Бог, повысится смертность, отвечать-то им — они давали профессиональную рекомендацию. Ослабленный карантин. Киев просыпается, но многое непонятно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь экономисты не менее резонно указывают на то, что пережить коронавирус, но умереть от голода — не лучший выход. И в этой хлёсткой фразе нет никаких преувеличений. С самого начала введения карантинных мер я обращал внимание на то, что они наносят серьёзный удар по широким слоям населения, которые до сих пор чувствовали себя не просто защищёнными, но успешными и вдруг оказались перед реальной угрозой нищеты. Не только рестораторы, владельцы салонов красоты и содержатели кофеен лишились клиентов, работы и дохода, притом что аренду никто не отменял, а налоговые послабления были объявлены достаточно поздно и не для всех. Потеряли аквапарки, зоопарки, кинотеатры, галеристы, да мало ли есть ещё не бросающегося в глаза мелкого частного бизнеса, который мы, привыкнув к нему за долгие годы, практически не замечали. А он был и делал нашу жизнь комфортнее и уютнее.

Далеко не все они сумеют восстановиться даже после двухмесячного карантина, а ведь есть предложение продлить некоторые ограничения до осени. Даже если ограничения снимут с первого июня, то курортный сезон в Крыму будет как минимум наполовину сорван, а там без преувеличения «день год кормит». Причём не важно, снимут ли ограничения в самом Крыму. Если на карантине будет Москва, то половина потенциальных туристов туда всё равно не приедет. А курортам Турции и Испании, где ограничения начали снимать уже, Крым и так проиграл по времени.

Некоторые люди могут сказать, что им плевать на частный бизнес. Посмотрим на государственные интересы. Авиакомпании есть частные, но есть и с преобладанием государственного капитала. Если в Европе и других окрестностях России карантин будет снят и авиакомпании начнут летать туда-сюда, то российская авиация, оставшись на приколе, просто проиграет конкуренцию, потеряв свою нишу на рынке, и все многолетние усилия государства по восстановлению отрасли пойдут насмарку — восстановленные региональные аэропорты можно будет вновь передавать медведям в аренду. Если же авиации разрешить летать, то самолёты не летают пустыми, а люди не летают, находясь в карантине. Можно, конечно, разрешить только международные рейсы, но тогда весь поток пойдёт через города, обладающие международными аэропортами. И толку, что, допустим, в Москве будет сохраняться карантин, если четыре её аэропорта будут непрерывно пропускать на вылет и прилёт тысячи (десятки тысяч) людей, побывавших в странах, где эпидемиологическая обстановка хуже, а карантинные меры слабее или вовсе отсутствуют. Такой подход будет только озлоблять собственное население, не понимающее, за что оно страдает, если остальные давно гуляют.

Аналогичный вопрос по РЖД. Поездам же тоже нужны пассажиры в нормальном (обычном), а не ограниченном карантином количестве. Журналист, учитель и даже некоторые категории государственных служащих могут работать на удалёнке. На малый и средний бизнес можно наплевать. Но нищие и изолированные не ездят на курорты, не покупают билеты в поезда и самолёты, не бронируют гостиницы, не ходят в кино, не посещают музеи. А это всё деньги, и не только чьи-то зарплаты, но и налоги государства. Я уже не говорю о том, что вместе с малым бизнесом теряют работу и доходы его наёмные сотрудники (батраки, а не «мироеды» в терминологии тех, кто презирает «лавочников»). Вытащить всю эту социалку только за счёт бюджетных дотаций, достающихся не всегда и не всем, невозможно. А если бы и была возможность продержаться полгода, так человеку для нормальной жизни нужны не только деньги сегодня (но и уверенность в завтрашнем дне), а такую уверенность даёт только наличие гарантированного рабочего места с постоянным доходом.

Я могу долго перечислять проблемы длительного карантина. С самого начала введения ограничительных мер я говорил и писал, что у государства в запасе два месяца, после этого каждая следующая карантинная неделя будет всё сильнее бить по стабильности. Если же и через три месяца основные ограничения на передвижения сохранятся, то придётся всерьёз опасаться уже не медицинских и не экономических, а социально-политических последствий длительного карантина. На Украине представили уникальный карантин-сериал «За окном» © CC0, Pixabay

Это значит, что в конце мая — начале июня момент истины наступает для государственной власти. Не сомневаюсь, что администраторы, особенно из регионов с большим количеством заболевших, будут настаивать на максимальном продлении карантинных мер, экономисты же в очередной раз заявят, что смерть от голода гораздо мучительнее смерти от коронавируса. Каждая из групп обопрётся на авторитетное мнение врачей. Государственной власти придётся принимать решение в отсутствии единой позиции различных её сегментов. Это сложно.

Вот здесь, как говорили в «Кавказской пленнице», «кто нам мешает, тот нам поможет». Так же, как Европа подтолкнула нас к решению задержать введение строгих ограничительных мер, она может подтолкнуть нас и к их отмене. Во всяком случае мне трудно представить себе, как государственная власть будет объяснять необходимость и дальше сидеть дома, когда российские телеканалы в новостях показывают всё больше работающих ресторанов в странах, где ещё недавно трупы погибших от коронавируса хоронить не успевали. И это в условиях, когда количество заболевших обвально росло в тот момент, когда ограничительные меры строже всего соблюдались, и быстро падает на фоне резкого ослабления карантинной дисциплины. Да и администраторам есть над чем задуматься. Любого из них не только может уволить государственная власть, но и не переизбрать население. Тем более что после отмены Путиным с 12 мая «выходных дней» ответственность за все остающиеся ограничения полностью лежит на них.

Есть такое понятие, как «усталость металла». В результате этой «усталости», бывает, падают вполне внешне приличные самолёты, разрушаются мосты, лопаются железнодорожные рельсы. Аналогичным образом устаёт от напряжения, вызванного стрессовым состоянием от резкого изменения привычного образа жизни, человеческая психика. Поэтому и дивизии с фронта отводили на отдых, и солдат в отпуска посылали.

Всегда главное — правильно выбрать момент, когда ещё не рано и уже не поздно.