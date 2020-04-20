Право переписывать на нужный лад историю, подгоняя её под свои потребности, принадлежит, как известно, победителям. Силы, одержавшие победу в борьбе за власть в Украине, не преминули им воспользоваться. Новая история от патриотов, правда, оказалась совсем куцей, едва-едва захватив один только ХХ век да кое-какие отдельные эпизоды из «раньшего времени», но это ее авторов не смутило. Зато уж двадцатому досталось сполна!
Стратегия европейского выбора в том виде, в каком она реализуется Киевом по указке и под надзором "коллективного Запада", предполагает в качестве одного из обязательных условий резкое дистанцирование от России. Логика проста и понятна: если хочешь быть Европой, не будь Евразией. Решить эту архисложную задачу в политике и экономике Киеву было непросто, но в конце концов, с колоссальными потерями для себя, удалось. В гуманитарной сфере воплощение принципа «прочь от Москвы!» — по вполне понятным причинам оказалось невозможным без ломки национальной идентичности.
Унесенные европейским порывом, киевские вожди взялись и за эту, казалось бы, неразрешимую задачу. История Великой Отечественной войны и Победы в этом проекте выдвинулась на авансцену. Военная скрепа между украинцами, русскими, другими народами и народностями бывшего СССР была и остается крепка, как, может, ни одна другая.
Современные методы пропагандистского воздействия на общественное сознание, однако, способны творить чудеса. В Украине их применение пошло в особо крупных размерах и, надо признать, дало результат: отношение к Войне и Победе у многих украинцев изменилось, Победу удалось опорочить, культ Победы получилось отодвинуть в тень. Такому развитию темы в немалой степени способствовало то, что ревизия хода и итогов Великой войны стала одним из магистральных направлений идеологической кампании Запада против России.
К концу зимы и началу весны 2020 года выяснилось, что новая власть во главе с Владимиром Зеленским не собирается отступать от той линии в гуманитарной политике, которой придерживался режим Петра Порошенко. Публичная риторика в этой сфере, правда, несколько стихла, остальные же элементы, включая финансовое, кадровое, информационное обеспечение, никуда не делись. Украинскую историю продолжили насиловать все, кому не лень. Один пример — это решение Киевского горсовета о чествовании лиц, сотрудничавших с нацистами, виновных в злодеяниях против человечности, к счастью, отмененное после иска, поданного Андреем Портновым. Другой — празднование на уровне государства столетия со дня подписания договора о сотрудничестве и военной конвенции между петлюровской Украиной и Польшей, по которым Варшаве отдавался весь украинский Запад.
Тема 75-летия Победы, празднования славного юбилея в Украине, участия Киева в юбилейных мероприятиях в Москве приобрела в таких условиях и контекстах еще большую значимость и остроту. Официальный Киев определяться по ней не спешил, со всей очевидностью пытаясь тянуть время. Ни о каком публичном заявлении официальной позиции речь не шла и идти не могла. Демонстративно преклонявший колени перед могилой деда, офицера Красной Армии, прошедшего войну, в мае 2019-го Зеленский не мог не понимать, что любое его неосторожное движение или даже слова о Войне и о Победе способны окончательно обрушить и без того давший серьезную трещину президентский рейтинг. С другой стороны, публично, тем более на официальном уровне, встать в вопросе празднования 75-летия Победы на сторону деда он был не в состоянии — из-за боязни не угодить Западу.
Политические оппоненты Зеленского к решительной схватке с ним по военной теме на всякий случай, пока суд да дело, готовились, поддерживая в тонусе себя и его целевым тестированием информационного поля дискуссией о том, поедет ли президент в Москву на парад. Более изощренным вариантом тут выглядела формулировка: пригласит ли его Владимир Путин?
Та часть украинского политического класса и гражданского общества, для которой Победа остается Победой, а память о ней священна, со своей стороны, искала варианты, которые бы позволили обеспечить присутствие украинской делегации в Москве. Пусть не государственной, а общественной.
Складывалось впечатление, что власть из страха от приближающихся майских дат — 1 Мая, «одесского» 2 мая, наконец, 9 Мая — предпочла бы самоустраниться, пустив дело на самотек. В нынешних украинских реалиях это означало бы отдать все на откуп «порохоботам» и «патриотам» со всеми вытекающими последствиями. Могло показаться, что Зеленский пребывает в растерянности, а его советники и советчики, не имея выигрышного плана действий, откладывают решение до последнего, полагаясь на «авось».
И «авось» не подвел! Пандемия и карантин, пустив течение событий во всем мире и в Украине по совершенно неожиданному алгоритму, поставили во главу угла противодействие коронавирусу. Все остальное, включая даже празднование Великой Победы, было вынужденно смещено на более поздние сроки. Путин ожидаемо и прогнозируемо объявил о том, что Парад Победы 9 мая не состоится, а будет проведен после отмены ограничительных мер.
Киев, таким образом, получил передышку. Определяться с отношением к Победе ему сегодня не надо. Вроде бы, пусть маленькое, но — облегчение, не так ли? Так, да не так! Определяться все равно придется. Не сегодня, так завтра. При этом завтра может для Зеленского оказаться хуже, чем сегодня. Если (точнее — когда) совпадут во времени радость победы над инфекцией (пусть временной, но победы) и гордость от сопричастности к Победе, когда на фоне видеоряда Парада Победы возникнет эффект позитивной синергии, объединяющей все народы-победители, отношение к нему миллионов украинцев изменится раз и навсегда. Тогда прощай рейтинг!