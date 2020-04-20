Украина упорно продолжает дрейф к отказу от права на звание соавтора Победы, завоеванного на полях боев и в тылу миллионами украинцев. При президенте Владимире Зеленском в год 75-летия Победы тенденция могла бы измениться, но позорный дрейф, увы, никуда не делся

Право переписывать на нужный лад историю, подгоняя её под свои потребности, принадлежит, как известно, победителям. Силы, одержавшие победу в борьбе за власть в Украине, не преминули им воспользоваться. Новая история от патриотов, правда, оказалась совсем куцей, едва-едва захватив один только ХХ век да кое-какие отдельные эпизоды из «раньшего времени», но это ее авторов не смутило. Зато уж двадцатому досталось сполна!

Стратегия европейского выбора в том виде, в каком она реализуется Киевом по указке и под надзором "коллективного Запада", предполагает в качестве одного из обязательных условий резкое дистанцирование от России. Логика проста и понятна: если хочешь быть Европой, не будь Евразией. Решить эту архисложную задачу в политике и экономике Киеву было непросто, но в конце концов, с колоссальными потерями для себя, удалось. В гуманитарной сфере воплощение принципа «прочь от Москвы!» — по вполне понятным причинам оказалось невозможным без ломки национальной идентичности.

Унесенные европейским порывом, киевские вожди взялись и за эту, казалось бы, неразрешимую задачу. История Великой Отечественной войны и Победы в этом проекте выдвинулась на авансцену. Военная скрепа между украинцами, русскими, другими народами и народностями бывшего СССР была и остается крепка, как, может, ни одна другая.

Современные методы пропагандистского воздействия на общественное сознание, однако, способны творить чудеса. В Украине их применение пошло в особо крупных размерах и, надо признать, дало результат: отношение к Войне и Победе у многих украинцев изменилось, Победу удалось опорочить, культ Победы получилось отодвинуть в тень. Такому развитию темы в немалой степени способствовало то, что ревизия хода и итогов Великой войны стала одним из магистральных направлений идеологической кампании Запада против России. Киев упразднил термин «Великая Отечественная война», а СССР назвал «зачинщиком» войны © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

К концу зимы и началу весны 2020 года выяснилось, что новая власть во главе с Владимиром Зеленским не собирается отступать от той линии в гуманитарной политике, которой придерживался режим Петра Порошенко. Публичная риторика в этой сфере, правда, несколько стихла, остальные же элементы, включая финансовое, кадровое, информационное обеспечение, никуда не делись. Украинскую историю продолжили насиловать все, кому не лень. Один пример — это решение Киевского горсовета о чествовании лиц, сотрудничавших с нацистами, виновных в злодеяниях против человечности, к счастью, отмененное после иска, поданного Андреем Портновым. Другой — празднование на уровне государства столетия со дня подписания договора о сотрудничестве и военной конвенции между петлюровской Украиной и Польшей, по которым Варшаве отдавался весь украинский Запад. Корейба: Многие поляки сегодня сожалеют, что Гитлер и Пилсудский (Германия и Польша) вместе не напали на СССР © Facebook, Kuba Korejba

Тема 75-летия Победы, празднования славного юбилея в Украине, участия Киева в юбилейных мероприятиях в Москве приобрела в таких условиях и контекстах еще большую значимость и остроту. Официальный Киев определяться по ней не спешил, со всей очевидностью пытаясь тянуть время. Ни о каком публичном заявлении официальной позиции речь не шла и идти не могла. Демонстративно преклонявший колени перед могилой деда, офицера Красной Армии, прошедшего войну, в мае 2019-го Зеленский не мог не понимать, что любое его неосторожное движение или даже слова о Войне и о Победе способны окончательно обрушить и без того давший серьезную трещину президентский рейтинг. С другой стороны, публично, тем более на официальном уровне, встать в вопросе празднования 75-летия Победы на сторону деда он был не в состоянии — из-за боязни не угодить Западу.

Политические оппоненты Зеленского к решительной схватке с ним по военной теме на всякий случай, пока суд да дело, готовились, поддерживая в тонусе себя и его целевым тестированием информационного поля дискуссией о том, поедет ли президент в Москву на парад. Более изощренным вариантом тут выглядела формулировка: пригласит ли его Владимир Путин?

Та часть украинского политического класса и гражданского общества, для которой Победа остается Победой, а память о ней священна, со своей стороны, искала варианты, которые бы позволили обеспечить присутствие украинской делегации в Москве. Пусть не государственной, а общественной.

Складывалось впечатление, что власть из страха от приближающихся майских дат — 1 Мая, «одесского» 2 мая, наконец, 9 Мая — предпочла бы самоустраниться, пустив дело на самотек. В нынешних украинских реалиях это означало бы отдать все на откуп «порохоботам» и «патриотам» со всеми вытекающими последствиями. Могло показаться, что Зеленский пребывает в растерянности, а его советники и советчики, не имея выигрышного плана действий, откладывают решение до последнего, полагаясь на «авось».

И «авось» не подвел! Пандемия и карантин, пустив течение событий во всем мире и в Украине по совершенно неожиданному алгоритму, поставили во главу угла противодействие коронавирусу. Все остальное, включая даже празднование Великой Победы, было вынужденно смещено на более поздние сроки. Путин ожидаемо и прогнозируемо объявил о том, что Парад Победы 9 мая не состоится, а будет проведен после отмены ограничительных мер.