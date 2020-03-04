4 марта исполняется 231 год со дня введения в действие Конституции США и 172 года с момента введения всеобщего избирательного права для мужчин во Франции. Между тем, читатели телеграм-канала сайта Украина.ру уже знают, что в Википедии, оказывается, есть статья «Вмешательство России в выборы США 2020 года»

Обратите внимание — речь идёт не о возможном вмешательстве, а о вмешательстве уже состоявшемся. С точки зрения безымянного автора статьи — это установленный факт. Даже несмотря на то, что выборов, собственно, ещё не было — пока что идут праймериз, которым только предстоит определить кандидатов от крупнейших партий США на выборах. Естественно, никакого фактажа в приведённой статье нет — сплошное «хайли лайкли» (перевести можно как "весьма вероятно", но это и логично. Прекрасно, не правда ли?

Отмечу, что это далеко не первая атака глобалистов на институт выборов.

Можно вспомнить президентские выборы 2016 года в США, относительно которых до сих пор идёт расследование — кто, как и на кого влиял. Начиналось всё с «российского следа», который плавно перешёл в «украинский след». Причём если первый был вполне себе виртуальным, то участие украинских политиков в антитрамповской кампании было прямым и явным.

Вмешательство в американские выборы было. Но не российское, а украинское © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Трампа - Пола Манафорта.

Но и это был далеко не первый случай. До этого, как полагается, тренировались на мышах. В частности, во время избирательной кампании 2004 года на Украине команда Виктора Ющенко, которую консультировали американские политтехнологи, изначально вбрасывала тему: если Ющенко не победит, значит, результаты выборов были сфальсифицированы. Правда, тогда речь о «российских хакерах» не шла.

Справедливости ради надо сказать, что фальсификации действительно были, и они были достаточно массовыми. Однако фальсификации были с обеих сторон (хотя, конечно, у Януковича возможностей было больше). В конечном итоге даже Верховный суд, изначально «заточенный» под удовлетворение желаний адвокатов Ющенко, не смог найти основания обвинить команду Януковича в фальсификациях — приняли решение, что установить результаты выборов невозможно по неизвестным науке причинам.

Считать разучились, наверное.

В общем, авторитетом самой демократической страны мира выборы объявлены устаревшими. В смысле, результат выборов отражает отныне не мнение населения территории, на которой они проведены, а мнение исключительно «российских хакеров».

Что делать в такой ситуации?

Можно, разумеется, поступить по украинскому варианту, уже дважды одобренному авторитетом тех же США — сразу после выборов собрать Майдан, а дальше действовать по ситуации. Если избранный президент поступит как Янукович — назначить новые выборы. Если как Трамп или Лукашенко — выборы не назначать, но для профилактики обозвать избранного президента диктатором.

С другой стороны понятно, что повторные выборы тоже будут фальсифицированы, да и жить под руководством диктатора как-то немного некомильфо. Поэтому лучше от выборов воздержаться вообще — чтобы нечего было фальсифицировать.

Мадрид: «Российские хакеры» добрались до Каталонии © РИА Новости, Елена Шестернина | Перейти в фотобанк

Массовые выборы со всеобщим избирательным правом — остаток прошлой эпохи. Когда лицо общества и государства определялось многомиллионными армиями промышленных рабочих и многомиллионными же просто армиями, из этих рабочих собранных, то с этой массой людей элите приходилось считаться.

Сейчас у нас другая эпоха — ВВП «создаёт» малый и средний бизнес (на самом деле он ничего особенного не создаёт — ВВП фиксирует не реально произведённые товары и услуги, а движение по счетам, которое МСБ действительно производит), а армии у нас профессиональные и часто даже негосударственные.

Соответственно, общество атомизировано, разделено на множество групп и группок. Вот, например, справедливо ли, чтобы равные права имели жители Украины и "сепаратисты из Донбасса"? А им ведь, по Минским соглашениям, даже бо́льшие права планируют дать… Или вот ещё более актуальный вопрос: как могут иметь равные права чистокровные потомственные феминистки и «цисгендерные мрази»? Понятно, что выборы со всеобщим избирательным правом этой новой конструкции общества никак не соответствуют.

Ну и, кроме того, я недаром упомянул о глобализме — институт выборов действенен в рамках национальных государств. А они, по мнению глобалистов, отживают своё…

А как будут формироваться транснациональные органы управления — большой вопрос.