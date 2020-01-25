Все смешалось в табели о рангах европейского лидерства и мировых авторитетов: Путин и Макрон напряглись, Меркель утратила покой. Что стряслось?! Слово взял... Резников

Некто Резников, чье имя вряд ли скажет что-то определенное кому-то вне узкого круга даже в Киеве, не говоря о других европейских столицах, сделал громкое заявление по «Минским соглашениям». Не оглядываясь на признанные авторитеты мировой политики, заявитель высказал мнение не просто идущее вразрез с тем, что в присутствии Владимира Зеленского говорили на недавнем «нормандском» саммите в Париже Эммануэль Макрон и Владимир Путин, с чем соглашалась Ангела Меркель, а прямо противоречащее их словам.

С субординацией в команде «слуг народа» дела обстоят из рук вон плохо с самого начала их взлета во власть, но такого не было, пожалуй, даже у них. Тем не менее, полагать, что Резников, являющийся представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, взялся вершить судьбы мира и войны, пускай только украинских, от собственного имени и по своей инициативе вряд ли оправданно. Он озвучил то, что ему поручили — и только. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Более или менее прозрачные намеки на то, что Киев был бы не прочь пересмотреть комплекс мер, оформленный Минскими соглашениями в феврале 2015 года, на предмет усиления своих и, соответственно, ослабления чужих позиций, звучали неоднократно. Этим баловались чины разного уровня при Петре Порошенко. Этим же продолжили тешиться их преемники из «команды Зе». Не так давно министр иностранных дел Украины и один из любимцев президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко на голубом глазу оповестил публику, что в случае, если местные выборы в ДНР-ЛНР не удастся провести в этом году, то Киев, засучив рукава, возьмется за поиск альтернатив «Минску».

Резников, хоть и не стал первым риторическим «могильщиком» комплекса мер, пошел в деле подготовки «похорон» Минских соглашений дальше всех. Суть того, что он заявил, сводится к требованию радикального пересмотра «Минска». Даже, пожалуй, не пересмотра, а полной денонсации. Требование детализировано в пяти пунктах, которые, по мнению самозваного вершителя судеб войны и мира в Европе, способны удовлетворить чаяния и потребности Киева. Пересказывать их лично я не вижу никакого смысла. Краткое же «содержание» сводится к тому, чтобы, нагнув всех в ДНР-ЛНР и вокруг них, отдать исключительное право казнить и миловать украинской стороне. После чего она любезно соизволит провести в Донбассе выборы

Претензии Украины, заявленные Резниковым, вряд ли кого-либо могут удивить. Поставить же в очередной раз под сомнение репутацию Украины как серьезного, ответственного партнера по переговорам — могут. Их появление, пусть пока что в неформально неофициальном виде «от Резникова», уже само по себе следует расценивать не иначе, как грубый демарш. Если бы Киев предложил поставить на порядок дня саму необходимость ревизии «Минска», внесения в существующий текст изменений, мотивируя это тем, что с момента подписания документа прошло время, и обстоятельства изменились, это можно было бы понять. В том варианте, в каком оно сделано, предложение звучит как чистой воды ультиматум. Объявление ультиматума это, как все знают, удел победителя. А разве Украина — победитель? Никаких признаков этого не было, и нет. Конец минского мира © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

План неприемлем еще и потому, что он мог бы иметь очень серьезные последствия, связанные с обострением ситуации в регионе. Президент РФ Путин, кстати, действуя, видимо, по известному принципу «руководить, значит, предвидеть», уже обозначил один из возможных сценариев развития ситуации. Вспомнив многострадальную боснийскую Сребреницу, где пролилась большая кровь.

Вряд ли кто-то из партнеров Украины по «нормандскому» формату согласится обсуждать инициативу Киева. Россия точно нет. Позиция Кремля и лично Путина по этому вопросу тверда и однозначна. Президент РФ в очередной раз повторил ее на саммите в Париже, сказав, что, если изменить в комплексе мер, принятых в феврале 2015 г. в Минске, один какой-то пункт, «посыпятся остальные», и «мы потеряем все». В том же духе он высказался и 11 января на пресс-конференции с Меркель. Президент Франции Макрон поддерживает Путина. И, скорее всего, будет это делать в обозримом будущем. В том числе — в вопросе безальтернативности «Минска». Канцлер Германии Меркель, не уставая клясться в верности «Минску», заверяя в своей полнейшей приверженности его выполнению, допускает возможность ревизии. Показательно в этом плане ее реплика в Париже о том, что «Минск» является «гибким».

В Киеве эти обстоятельства прекрасно известны. Что же получается? Что украинская сторона готова начать игру по разрушению «нормандского» формата? Это был бы смелый ход, очень-очень смелый. С самыми непредсказуемыми последствиями для самого же Киева.

Стоит принять во внимание заявление министра обороны Украины Загороднюка о том, что Киев не собирается разводить силы и средства по всей линии разграничения в Донбассе, так как этот шаг привел бы к замораживанию конфликта, сделанное за пару дней до «откровения» от Резникова. Это же прямой сигнал к тому, что, если бы удалось выполнить то, что содержится в этих «откровениях», Киев бы сразу же применил против ДНР-ЛНР силу. Как в лице ВСУ, так и тех незаконных вооруженных формирований, которые Украина после «Минска» успела сделать законными. Зарубежные проблемы Зеленского, удар по Минским соглашениям. Главное на неделе в Украине с 17 по 24.01 от экспертов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Заявление Резникова день в день совпало с демаршем Зеленского в Иерусалиме. Случайность? Возможно. А возможно, и — нет. Тот факт, что киевский «петушок» прокукарекал именно тогда, когда президент находился в Иерусалиме, прямо-таки толкает в сторону конспирологии. А что, если кто-то в Киеве очень опасался, что Зеленский встретится там с Путиным и, пускай и «на одной ноге», но проговорит какие-то вещи по «Минску». Вот, и нанесли упреждающий удар. Если верно, что Резников смел, потому что за ним стоит глава Офиса президента Богдан, то инцидент следует, кроме всего прочего, считать проявлением склок высоких чинов при киевском «дворе»: того же Богдана и Ермака. За внешнюю политику, включая контакты с Россией и переговоры с Парижем по урегулированию конфликта в Донбассе, отвечает Ермак. Ревнивец Богдан и подложил ему свинью.