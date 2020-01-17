Накануне Владимир Зеленский по итогам встречи с заместителями главы фракции «Слуга народа» принял решение отозвать из Верховной Рады законопроект о децентрализации

И в первоначальном, и в поданном позднее доработанном варианте законопроект о децентрализации трактовался властями как исторический и нуждающийся в скорейшем принятии. Фактический срыв реформы децентрализации будет иметь сразу несколько малоприятных для правящей команды последствий.

Что вообще послужило причиной столь скорбной развязки? Первый проект, внесенный в декабре, был настолько невнятным, что сразу подвергся шквалу критики и был тихо взят президентом обратно. Новая версия, попавшая в Раду через две недели, оказалась технически неисправной: основной текст законопроекта скорректировали, но приложения, в которых следовало поменять все параметры, чтобы они соответствовали внесенным поправкам, не потрудились исправить. В таком виде законодательный акт принимать просто нельзя. Украинское ноу-хау: децентрализованный авторитаризм Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Сама суть предложенной реформы тоже вызвала немало нареканий у западных партнеров Украины — в частности, Германии и Канады, послы которых немедленно заявили о необходимости проводить реальную и масштабную децентрализацию с предоставлением местному самоуправлению серьезных дополнительных полномочий. Это означало, что в законопроекте они усмотрели только имитацию реформы.

Действительно, создаваемый Зеленским институт префектов серьезно усиливает позиции центральной власти на местах. Будучи подчинены президенту и правительству, они получают право распускать местные органы власти и блокировать или отменять принятые ими решения. До таких вершин централизации ни одна украинская власть еще не добиралась. Вот как описал ситуацию директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в интервью «Стране.уа»: «Принципиальная правка, которая несет угрозу местной демократии в усилении полномочий префекта. Теперь он не только представитель исполнительной власти, но и контролер, а также суд в одном лице. Он сам приостанавливает акты и действия местного самоуправления. Все решения подпадают под его контроль. Это уже не надзор, а контроль. У префекта становится больше функций, чем у прокуратуры. Он может издавать наравне с органами местного управления указы, подменяя их собой. Фактически он становится единственным контролером и исполнителем, а его слова выше слов любого представителя власти на местах». Децентрализация с последующим распадом. А-ля Зеленский закончится а-ля Порошенко © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Еще одна серьезная попытка слукавить, обойдя требования Минских соглашений, была предпринята Зеленским, когда он не внес в законопроект норму об особом статусе Донбасса. Закон после принятия предоставил бы право Верховной Раде определять «статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины». Да, эта позиция позволила бы легализовать принятый ранее закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, но 11 пункт комплекса мер по имплементации Минских соглашений без всяких оговорок и разночтений предусматривает конституционную фиксацию особого статуса.

В начале недели Владимир Зеленский общался по телефону с фрау Меркель, которая только что вернулась из Москвы, где во время общения с Владимиром Путиным обсуждался и этот вопрос. Вне всяких сомнений госпожа канцлерин напомнила своему визави об обязательствах, которые взяла на себя Украина по отношению к Донецку и Луганску. Весной должна состояться очередная встреча в рамках «нормандского формата». Париж и Берлин, не говоря о Москве, крайне заинтересованы в том, чтобы представители Украины явились на нее не с пустыми руками. Надо понимать также, что параметры особого статуса должны быть согласованы с Донбассом, а из-за противодействия партии войны внутри Украины правящая команда на это пойти не может. «Пустая» децентрализация. Новая попытка украинских властей имитировать демократические реформы © CC0, Pixabay

В результате реформа вероятнее всего потерпела провал, поскольку не совсем понятно, каким образом можно успеть проголосовать за исправленный вариант до выборов в октябре 2020 года. Принимать нужно не один законопроект, а сразу несколько, увязанных с ним. Теоретически все возможно. «Слуга народа» может наскрести 300 голосов для внесения изменений в Конституцию. Но это надо будет делать в режиме форс-мажора, в котором нынешний киевский режим, как показывает практика, действовать не умеет. Он предпочитает продвигаться в избранном направлении мелкими шажками. А это тот темп, который похоронит децентрализацию до предстоящих выборов.