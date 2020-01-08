В конце прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За резолюцию проголосовали 133 государства, воздержались - 52, против были только США и Украина

Украина во время Второй Мировой войны оказалась одной из самых пострадавших от фашизма стран в мире, но сегодня всеми силами старается возвеличивать неонацизм, ксенофобию, расизм. Более того, демонстративно заявляет об этом на весь мир. Даже страны Балтии (охотно восхваляющие своих эсэсовцев, антисемитов и русофобов) в данном случае благоразумно воздержались. Но «обновлённый» господином Зеленским украинский МИД охотно поддакнул США (сразу после войны укрывшим на своей территории десятки тысяч бывших нацистов и пронацистских коллаборантов, включая бандеровцев).

Это фашиствующее отребье дало обильное потомство и, как только предоставилась возможность, начало активный экспорт своей идеологии и агентов влияния непосредственно на Украину. Роман Зварыч, Катерина Чумаченко-Ющенко, Ульяна Супрун и многие другие — являются прямыми потомками тех, кто служил под знамёнами Третьего рейха. Экспансия начиналась более четверти века назад и всячески поддерживалась на государственном уровне. Так что же теперь удивляться густо залившей государство коричневой пене, в зловонии которой задыхается Украина.

Ультранационализм сознательно и злонамеренно сделали синонимом любви к Родине, заклинание «национализм это патриотизм» повторяют на Украине стар и млад. Так освистанный испанскими болельщиками и симпатизирующий ультраправым футболист Роман Зозуля говорит: «Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Военным помогали обычные люди… Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом — не преступление». Сейчас даже не о том, с чего начиналась война и чьи это самолёты бомбили Луганск. «Патриот» Зозуля сознательно фотографировался не только с портретом националиста Бандеры, но даже на фоне международного неонацистского цифрового кода 14:88.

Когда президент Украины шлёт слова сочувствия и «жмёт руку» обиженному антифашистами Зозуле, не надо всё списывать на неопытность вчерашнего комика. Можно вполне быть евреем-полукровкой, и подкладываться под нацистов, как делали это десятки тысяч мишлинге (наполовину и на четверть евреев) в Третьем Рейхе. Обвинённый в убийстве Шеремета Андрей Артеменко хотя и является ультраправым радикалом, вполне гордится своим еврейским происхождением. Я уже не вспоминаю о таких сторонниках Майдана как Зисельс, Ройтбурд и Гордон.

Возможно, им кажется, что можно быть одновременно презираемым ультранационалистами «нацменом» и эталонным национал-патриотом? Однако истинные националисты так не считают — как в гитлеровской Германии и мишлинге не почитали за арийцев. Заискивание перед неонацистами в надежде заслужить их благорасположение нелепо, однако новой властью воплощается в жизнь с упорством, достойным лучшего применения. Заработал закон о тотальной украинизации, введена должность шпрехенфюрера, продолжает активничать Институт национальной памяти, вводятся новые цензурные ограничения. При Зеленском на госслужбе даже был восстановлен консул Василий Марущинец, ранее на дипломатическом посту отличавшийся нацистским зигованием и ксенофобскими комментариями в социальных сетях.

Приободрённый «дипломат» тут же взялся за старое. «Восстановленный на дипломатической службе антисемит и фашист Марущинец лайкает комментарии, где говорится, что представители МИДа Израиля — это „лающие собаки, которые еще не уничтожили всех украинцев"», — сообщает церковный публицист Александр Вознесенский, а тем временем украинский МИД готовится выплатить Марущенцу солидную денежную компенсацию за его «вынужденные прогулы».

Ворон ворону глаз не выклюет, и экзальтированная «волонтёрка» по кличке Маруся Зверобой ласкается через стекло в зале суда с подозреваемым убийцей журналиста Павла Шеремета Андреем Антоненко, всячески демонстрируя коллеге свою поддержку. Напомню, что группа заговорщиков, куда входил Антоненко, обсуждала планы принесения в сакральную жертву саму Марусю и похищение её детей. Но для коричневых только «Украина превыше всего», следовательно, ни своих, ни чужих детей им не жалко.

Так и «министр по делам ветеранов» из правительства Зеленского-Гончарука Оксана Коляда привлекает к министерской работе подозреваемого в убийстве Олеся Бузины нацика Дениса Полищука и рассказывает общественности насколько славные люди, задержанные по делу об убийстве Шеремета: «Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлия Кузьменко, Яну Дугар — знаю лично. Все они — признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении». Я лично знаю Антона Геращенко, но это вовсе не значит, что он добропорядочный человек.

Кроме того, госпожа министр пообещала задержанным нацикам «весь спектр правовой помощи» — предполагается, за казённый счёт. «Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело — проигрывает государство, прежде всего, репутационно», — резюмирует Коляда, возможно, искренне считая, что предыдущие убийства тысяч мирных граждан, пытки политзаключённых, мародерство ВСУ и добробатов на репутации Украины никак не отражались.

Напомню, эта та самая Коляда, которая пригласила премьер-министра Гончаренко на концерт неонацистской группы «Сокира Перуна», после чего разразился грандиозный скандал. Который, впрочем, для премьера ничем не закончился. Своих неонацистов Коляда заботой не обделяет и спокойно работает при «демократическом» президенте. Украинская «демократия» естественным образом переплетается с самыми отвратительными проявлениями ксенофобии, майданная нация «поднялась с колен» и упала в лужу.

Назначенные в правительство министры Коляда, Новосад, генпрокурор Рябошапка великолепно интеферируют с «белым вождём» Билецким, одесским убийцей Стерненко или лидером банды С14 Карасем. Кстати, агент СБУ Жека Карась снова отличился — после событий в Москве 19 декабря в своём телеграм-канале одобрил убийства в центре города: «Какие-то красавцы (думаю с Кавказа) надлежащим образом поздравили штаб террористов из ФСБ. Прямо в центре Москвы. Убиты несколько бандитов кремлевского режима. Один из повстанцев еще жив и ведет бой. Распространите новости сопротивления Кремлю». Этот же кровавый теракт публично поддержали Аркадий Бабченко, Айдер Муждабаев и многие другие майданные пропагандисты, что лишний раз подчёркивает террористический характер самого киевского режима (помнится, и нынешний замминистра МВД Геращенко открыто заявлял о возможности сотрудничества Украины с ИГИЛ).

Итого. Действующий на Украине режим является прямым наследницуом идеологем гитлеровского нацизма и прогитлеровской коллаборации. Он (вне зависимости от различных форм его фальшивой «цивилизованности») является опасным и человеконенавистническим явлением. Он не только не брезгует пропагандой неонацизма и ксенофобии, но делает это публично; более того, поддерживает международный терроризм.

Компромиссная политика трактуется на Украине как признак слабости и беспомощности. Это даёт украинской власти, ультранационалистам и неонацистам возможность безнаказанно навязывать государству собственную политическую повестку дня, наращивать своё влияние в украинском обществе, спокойно и системно растить новую молодую смену боевиков. Бездействие на украинском направлении предоставляет киевскому режиму главные ресурсы — уверенность и время, необходимые для разворачивания полномасштабной пропагандистской, разведывательной и террористической деятельности против Российской Федерации.