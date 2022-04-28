Ранее генерал-полковник Вооруженных сил России Михаил Мизинцев указывал, что гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. По его словам, в Харькове был введен комендантский час, а местные жители опасаются провокаций со стороны националистов, поэтому вынуждены укрываться в подвалах.
«Мы увидели масштаб гуманитарной катастрофы, когда у людей нет денег, лекарств, продуктов, перебои с коммунальными услугами, внутри что-то перевернулось», — сказал Дмитрий Лужецкий.
Волонтеры добавили, что Российская Федерация пытается исправить ситуацию, направляя в регион гуманитарные конвои, которые приезжают постоянными потоками, а также введя режим максимальной помощи для беженцев.
Сами Лужецкие указали, что собираются передать инсулин в Купянскую районную больницу. Также они сообщили, что намерены способствовать выезду людей в Российскую Федерацию, кто не может это сделать самостоятельно.
По их словам, в настоящее время они находятся в процессе регистрации благотворительного фонда, который сможет заняться этими вопросами более системно.
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