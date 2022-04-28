Власти Украины бросил жителей Харьковской области на произвол судьбы, а российские военные пока не могут решить все возникшие проблемы мирного населения, рассказали бывшие политические заключенные киевского режима, а ныне волонтеры, оказывающие помощь жителям Харьковской области Дмитрий и Ярослав Лужецкие в интервью Украина.ру

Политзаключенные братья Лужецкие: Нас три дня пытали в СБУ… © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Михаил Мизинцев указывал, что гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных Киеву, продолжает стремительно ухудшаться. По его словам, в Харькове был введен комендантский час, а местные жители опасаются провокаций со стороны националистов, поэтому вынуждены укрываться в подвалах.

«Мы увидели масштаб гуманитарной катастрофы, когда у людей нет денег, лекарств, продуктов, перебои с коммунальными услугами, внутри что-то перевернулось», — сказал Дмитрий Лужецкий.

Волонтеры добавили, что Российская Федерация пытается исправить ситуацию, направляя в регион гуманитарные конвои, которые приезжают постоянными потоками, а также введя режим максимальной помощи для беженцев.

Сами Лужецкие указали, что собираются передать инсулин в Купянскую районную больницу. Также они сообщили, что намерены способствовать выезду людей в Российскую Федерацию, кто не может это сделать самостоятельно.

По их словам, в настоящее время они находятся в процессе регистрации благотворительного фонда, который сможет заняться этими вопросами более системно.

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