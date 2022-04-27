Перспектива дальнейшего ухудшения отношений России и стран Запада, к сожалению, не исключена. Об этом заявил исполнительный директор Российского общества политологов, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Игорь Кузнецов в интервью изданию Украина.ру

Не США: названы две влиятельные страны, которые сделали спецоперацию РФ на Украине неизбежной © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

По его словам, этот процесс может быть обратим в том случае, если гражданское общество западных стран будет сомневаться в обоснованности и оправданности такого курса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.