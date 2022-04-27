«Есть основания полагать, что в ряде европейских и североамериканских стран сложился элитный консенсус относительно антироссийской политической стратегии, сформировалось мнение о необходимости активного противодействия любым инициативам России, сдерживания и недобросовестной конкуренции с нашей страной, российскими компаниями», — сказал Кузнецов.
По его словам, этот процесс может быть обратим в том случае, если гражданское общество западных стран будет сомневаться в обоснованности и оправданности такого курса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.