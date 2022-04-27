В Еврейской автономной области открылся первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское - Тунцзян, передает 27 апреля РИА Новости

Украинский политолог объяснил, как Россия и Китай могут вынудить Запад договариваться © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Юрий Трутнев.

После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО «Бамтонельстрой-Мост» Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.

«Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — отметил Трутнев.

По его словам, Россия готова к открытию мостового переезда, как только китайские партнеры объявят об открытии своего.

Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста — 4,96 километра. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов.

Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).