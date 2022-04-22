Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий рассказал о готовящемся неонацистами ударе в День Победы «Точкой-У» по «Бессмертному полку» в Мариуполе. Об этом 21 апреля он заявил в эфире передачи «Большой Львов»

В частности, Билецкий назвал провокацией инициативу мариупольцев провести привычную в России акцию, приуроченную к Дню Победы.

«Это провокация. Если они попробуют это провести, украинская армия способна дать на эту провокацию яркий ответ», — заявил Билецкий. Большинство граждан: Билецкий рассказал, сколько на Украине националистов © Strana.ua

Россия, отозвавшись на призывы о помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Наиболее ожесточенные бои проходят за Мариуполь. 1 марта украинские войска в Мариуполе оказались в окружении и началась блокада города. К настоящему времени город почти полностью взят силами ДНР и России — украинцы остаются лишь на территории промзоны «Азовсталь». 21 апреля Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма завода.