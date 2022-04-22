«Могу сказать, что в данный момент мы учим украинцев в Польше применять средства противовоздушной обороны, а в Великобритании — использовать бронированные машины», — сказал Джонсон.
Как отмечает издание, закончив подготовку, военные отправятся обратно на Украину вместе с партией из 120 бронированных машин, среди которых числятся 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.
Помимо этого, партия включает бронированные машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, а также ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные автомобили Sultan.