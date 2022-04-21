Лишенный мандата экс-депутат Верховной Рады Илья Кива обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и российское гражданство. Об этом 21 апреля он написал в своем Telegram-канале

В частности, Кива обнародовал текст открытого письма к президенту Путину.

«В этот непростой период для России, которая взяла на себя миссию освобождения Украины, я хочу и готов разделить все тягости. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ», — говорится в тексте письма. Зеленского готовят к эвакуации в Европу — Кива © president.gov.ua

На Украине Киве предъявили подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием в марте. Он заявил, что знал о подозрении еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву.

Илья Кива известен как бывший член «Правого сектора»*, после Евромайдана занимал ряд постов в системе МВД. В 2019 году вошел в состав ОПЗЖ и избрался в Раду по спискам этой партии. Неоднократно критиковал Владимира Зеленского и выступал за союз с Россией. Поддержал спецоперацию РФ на Украине. В настоящий момент находится в Москве.

*Деятельность организации запрещена в РФ