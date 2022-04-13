Украина не обеспечивает должного миграционного контроля на своих границах при эвакуации граждан. Об этом 12 апреля сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости

«С учетом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехало уже более 4 миллионов беженцев… гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто», — сказал он. Монтян рассказала о «беспределе», который творят украинские беженцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Также, по его словам, в Россию с Украины выехало более 600 тысяч человек.

С 24 февраля более 50 тысяч беженцев из Украины оказались в Крыму. Основная часть проезжает через Джанкой — очереди на пункте пропуска длятся по 14-18 часов.

Руководство России 24 февраля объявило о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В данный момент завершается зачистка от нацистов города Мариуполя, после чего намечается операция по разгрому 70-тысячной группировки ВСУ в Донбассе.