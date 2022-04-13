Самой большой проблемой, которая вскрылась в боях за Мариуполь, является положение гражданского населения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой

«Мариуполь научил нас тому, что мы не знаем, что делать с гражданским населением. Его слишком много. Как их эвакуировать, как их снабжать? Многие не хотят уходить, многие до сих пор находятся в районе боевых действий и сидят в подвалах. Они болеют, они голодают, там сымпровизированные кладбища среди домов!», — сказал Дубовой. Военный эксперт рассказал, когда Мариуполь перейдет под полный контроль российских сил © предоставлено Г.Дубовым

Гражданская власть не может туда дойти и помочь при всем желании, потому что идут бои. Надо решать эту проблему, заявил эксперт.

Уроки должны быть извлечены и в военном плане, добавил собеседник издания.

«Не надо поддаваться, не надо заходить в города так, как мы заходили. Опять-таки, почему мы это делали? Потому что у нас была установка, что ВЕСЬ народ нас поддержит, чуть ли не с хлебом-солью нас будут встречать. Оказалось, что это не совсем так…», — заявил Дубовой.

Поэтому нужна более четкая разведка, далее — предварительные четкие и жесткие авиаудары, и только потом постепенное вхождение и продавливание, окружение тех объектов, где они могут находиться, чтобы они постоянно оказывались в котлах, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.