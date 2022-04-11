Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой, отделяющий Калининградскую область от Белоруссии. Специалистами НАТО считается самой уязвимой точкой альянса.
«Ничего мы прорывать не будем. У нас есть суда, которые будут ходить в Калининградскую область, и самолеты, которые будут летать туда. Войны нет, поэтому никакой Сувалкский коридор, о котором любят говорить литовцы и поляки, никто прорывать не будет. Тем более что Сувалки — это заросли из деревьев. Это не дорога. Какой смысл прорывать лес?» — сказал Литовкин.
Ранее экс-начальник Генштаба Польши генерала Мечислав Ценюх заявил, что потенциал сдерживания НАТО в регионе «достаточен», и нынешний конфликт показал, что оценка разведки альянса в Сувалкском коридоре «адекватная».
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