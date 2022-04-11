Министр иностранных дел Литвы Витаутас Ландсбергис обсуждал возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией. О том, придётся ли России прорывать коридор в Калининград, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой, отделяющий Калининградскую область от Белоруссии. Специалистами НАТО считается самой уязвимой точкой альянса. Эксперт рассказал, введет ли Польша войска на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Ничего мы прорывать не будем. У нас есть суда, которые будут ходить в Калининградскую область, и самолеты, которые будут летать туда. Войны нет, поэтому никакой Сувалкский коридор, о котором любят говорить литовцы и поляки, никто прорывать не будет. Тем более что Сувалки — это заросли из деревьев. Это не дорога. Какой смысл прорывать лес?» — сказал Литовкин.

Ранее экс-начальник Генштаба Польши генерала Мечислав Ценюх заявил, что потенциал сдерживания НАТО в регионе «достаточен», и нынешний конфликт показал, что оценка разведки альянса в Сувалкском коридоре «адекватная».

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