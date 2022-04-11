Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти, сообщило на днях издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС

«Ослабит Запад»: Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По причине отсутствия единства вопрос о нефтяном эмбарго не будет вынесен на повестку дня на предстоящей в понедельник встрече глав МИД ЕС в Люксембурге, его обсудят неформально, добавляет издание.

Помимо Венгрии, которая не поддерживает запрет импорта российской нефти, есть другие европейские страны, чьи политики считают, что подобные меры приведут к еще большему росту цен на энергоносители, которые в марте выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом. Европейские чиновники высказывали идеи введения тарифов на российскую нефть взамен запрета на ее импорт, отмечает газета.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении РФ, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.