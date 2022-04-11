В результате Минских соглашений город Докучаевск был отнесён к зоне украинской ответственности, однако подразделения ДНР отказались сдавать город. О том, почему Бучу и Гостомель российские войска оставили, рассказал в интервью Украина.ру бывший министр безопасности ДНР Андрей Пинчук

Оставление российскими военными городов под Киевом можно объяснить штабными рациональными расчетами, как и неосуществлённую передачу Докучаевска несколько лет назад, подчеркнул эксперт. Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«С точки зрения штабной логики, это было абсолютно рациональное действие, которое, по аналогии с нынешними переговорами в Стамбуле, было результатом формализованных договоренностей. Оно позволяло выпрямить линию фронта и было предельно рациональным. Я, Александр Захарченко, Кононов, на тот момент министр обороны ДНР — мы смогли тогда эту рациональность проломить расчетом высшего порядка — идеологическим и патриотическим», — сказал Пинчук.

В ситуации с Гостомелем и Бучей не нашлось возможности, чтобы над рациональными расчетами возобладали нравственные, идеологические и патриотические. Это привело к определённым потерям, которых можно было избежать, заключил эксперт.

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