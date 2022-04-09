Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что рубль стойко переносит все санкции, которые на него возлагаются. О том, как такое оказалось возможным, рассказал в интервью Украина.ру писатель-публицист, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков

Запад планировал запустить финансовую панику, пользуясь включённостью России в глобалистскую систему. Руководство страны приняло решение просто выйти из этой системы, что является совершенно верной реакцией, подчеркнул эксперт. Американский журналист: Антироссийские санкции Запада — это акт войны © REUTERS, Dado Ruvic

«Если остались бы там — курс рубля мог бы быть любым, а теперь мы видим, что он практически не колеблется, по исключительно словесным причинам. Точно так же, как и колебался по тем же самым причинам. Российские власти сделали заявление — теперь торгуем в рублях. Уже одно это заявление остановило и вернуло рубль если не к изначальным позициям, то близко к тому, примерно плюс десять процентов», — сказал Стариков.

Оказывается, мы живем в экономике, где четкой, ясной позиции и заявлений достаточно, чтобы вернуть рубль практически в исходное положение. Запад же ожидал продолжения действий финансового блока России по старым лекалам, и просчитался, заключил собеседник издания.

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