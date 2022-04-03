Первый этап спецоперации на Украине завершён, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. О дальнейших планах российского командования рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Мне кажется, что первый этап российское командование переиграло и добилось своих целей. Создав единую «пасть медведя», в которую украинский поросенок сам заполз — с севера до юга. Анпилогов объяснил, почему потери России на Украине не бессмысленны © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Второй этап — именно замыкание этой пасти, которая должна сомкнуться сначала на Донбассе, а потом, не исключено, что мы увидим стратегические окружение второго оборонительного рубежа, который сейчас Украина спешно возводит вдоль Днепра, на пока еще украинском правом берегу Днепра, находящемся под их контролем.

Но это как раз и есть третий этап, который для меня видится логичным. Ну а дальше посмотрим, насколько украинское руководство потеряло связь с реальностью», — сказал Анпилогов.

Киевской власти нужно сдаваться прямо сейчас, если рассматривать ситуацию с точки зрения военной науки, заключил эксперт.

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