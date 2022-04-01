Кнырик рассказал о реакции Запада на издевательства националистов над российскими военными
Кнырик рассказал о реакции Запада на издевательства националистов над российскими военными
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Однако, если жестокое обращенние с российскими военнопленными будет продолжаться, это приведёт к негативным последствиям для украинских силовиков,  у которых в результате будет меньше шансов быть взятыми в плен.

«Я не думаю, что российская армия будет симметрично действовать. В том случае, если будет принципиальная возможность, брать в плен или не брать украинских военнослужащих, будет выбираться вторая опция, как более экономная», — считает Анпилогов.

Таким образом, негуманное отношение к российским военнопленным приведёт к лишним жертвам среди украинских военных, полагает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.