Однако, если жестокое обращенние с российскими военнопленными будет продолжаться, это приведёт к негативным последствиям для украинских силовиков, у которых в результате будет меньше шансов быть взятыми в плен.
«Я не думаю, что российская армия будет симметрично действовать. В том случае, если будет принципиальная возможность, брать в плен или не брать украинских военнослужащих, будет выбираться вторая опция, как более экономная», — считает Анпилогов.
Таким образом, негуманное отношение к российским военнопленным приведёт к лишним жертвам среди украинских военных, полагает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.