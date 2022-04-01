Российская армия не будет действовать симметрично в ответ на пытки и издевательства над своими военнопленными со стороны силовиков киевского режима. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Украина.ру на Rutube Кнутов назвал главные проблемы России в спецоперации на Украине