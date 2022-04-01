Он отметил, что договоренности, положенные на бумагу в ходе переговоров в Стамбуле, «должны сначала сформироваться».
«У нас готовится реакция. Там есть движение вперёд, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, — это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость», — отметил министр.
Он уточнил, что украинская сторона на переговорах демонстрирует «понимание реальности по Донбассу и Крыму». И заверил, что дальнейшие контакты Москвы и Киева прорабатываются.
В начале недели в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Также он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.