Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться. Об этом 1 апреля заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели

Лавров назвал основную причину кризиса на Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«У нас готовится реакция. Там есть движение вперёд, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, — это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость», — отметил министр.

Он уточнил, что украинская сторона на переговорах демонстрирует «понимание реальности по Донбассу и Крыму». И заверил, что дальнейшие контакты Москвы и Киева прорабатываются.

В начале недели в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Также он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.