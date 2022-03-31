Десятки тысяч украинских беженцев прибывают в Финляндию, но конфликтов на бытовой почве между местными жителями и украинцами не случается. Всё потому, что для финна украинец - такой же русский, убеждён политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«У нас никаких конфликтов нет. Для нас они — русские. У нас много русских живёт, есть много финско-русских семей. Финны относятся к русским положительно. К нам русскоязычные украинцы приезжают без каких-либо проблем», — сказал Бекман. Беженцы из Украины смогут работать в РФ без патентов © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

По сведениям эксперта, в Финляндии ожидается расселение около 80 тысяч украинских беженцев. Все структуры для переселенцев в стране приватизированы, на беженцах делается серьёзный бизнес, которым финские предприниматели отыгрывают потери от антироссийских санкций, добавил Бекман.

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