«У нас никаких конфликтов нет. Для нас они — русские. У нас много русских живёт, есть много финско-русских семей. Финны относятся к русским положительно. К нам русскоязычные украинцы приезжают без каких-либо проблем», — сказал Бекман.
По сведениям эксперта, в Финляндии ожидается расселение около 80 тысяч украинских беженцев. Все структуры для переселенцев в стране приватизированы, на беженцах делается серьёзный бизнес, которым финские предприниматели отыгрывают потери от антироссийских санкций, добавил Бекман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.