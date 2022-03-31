За мощной, военнизированной волной антироссийской пропаганды на Западе стоит одна страна. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Руководят этой пропагандой в Лондоне. Это на самом деле британская пропаганда. В этом процессе активно участвуют BBC и британская разведка. Это сейчас главный источник западных журналистов. Британская разведка провоцирует украинских нацистов совершать больше преступлений и показывать их всему миру в целях террора, это терроризм. Это делается, чтобы распространять ужас и страх», — сказал Бекман. Стариков объяснил, почему антироссийская пропаганда действует не на всех немцев © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главной целью западного информационного террора на территории России являются члены семей военнослужащих, их друзья и родственники. Телефонные террористы распространяют среди них дезинформацию, звонят с угрозами жизни и здоровью, добавил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.