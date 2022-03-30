Русским бизнесменам в условиях санкций лучше вкладывать в предприятия на территории РФ, подчеркнул эксперт.
«Можно вкладывать в гостиничный, санаторный, медицинский бизнес. Теперь появилась вода — можно вкладывать в сельское хозяйство. Все это стабильный, высокорентабельный бизнес. В этих словах в первую очередь главное — стабильный», — сказал Царёв.
С присоединением к России Херсона инвестиционные возможности для Крыма увеличиваются, добавил собеседник издания.
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