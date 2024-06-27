Зеленскому от ЕС предоставят письменные гарантии и €1,9 млрд
14:17 27.06.2024 (обновлено: 14:26 27.06.2024)
Зеленский
Все 27 стран Евросоюза обязуются предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри страны, соответствующие гарантии закрепят сразу три соглашения ради которых Владимир Зеленский прилетел в Брюссель 27 июня
Он поучаствует в заседании Европейского совета и намерен снова благодарить всех лидеров Европы за единство, поддержку Украины, а также новый транш объемом 1,9 миллиардов евро, который уже поступил на счет.
"Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых – с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку несмотря на любые институциональные изменения внутри", – сказано в опубликованном сообщении в телеграм-канале Зеленского.
Он считает, что документы приблизят Украину к "исторической цели – процветанию в общем европейском доме".
Как пишет "Интерфакс-Украина", Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе также примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Встреча пройдет в закрытом формате.
Что касается новых траншей от ЕС Киеву, то они будут поступать ежеквартально. Напомним, с февраля 2022 года Европейский союз передал Украине около 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи.
Ранее в этот же день бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил, как Украина десять лет пытается войти в ЕС.
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