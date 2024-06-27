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"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю

"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю - 27.06.2024 Украина.ру

"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю

Посол США в РФ Линн Трейси отрицает причастность США к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на канале "Россия 1" в программе "60 минут"

2024-06-27T13:39

2024-06-27T13:39

2024-06-27T13:54

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После теракта в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж американскими ракетами ATACMS, в МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси.По словам Рябкова, МИД РФ предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации в Крыму, в Севастополе"[…] Несмотря на все это, с американской стороны повторялись заезженные, избитые, многократно уже использованные и подлежащие утилизации аргументы о том, что Соединенные Штаты ничего в этом с точки зрения собственного участия не усматривают", - сказал Рябков.Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня в 12:15 атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Подробнее в статье Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, сергей рябков, россия, сша, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, ракеты, atacms, украина, крым