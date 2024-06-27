"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю - 27.06.2024 Украина.ру
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"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю
"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю - 27.06.2024 Украина.ру
"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю
Посол США в РФ Линн Трейси отрицает причастность США к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на канале "Россия 1" в программе "60 минут"
2024-06-27T13:39
2024-06-27T13:54
новости
севастополь
сергей рябков
россия
сша
вооруженные силы украины
всу
ракетный удар
ракеты
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После теракта в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж американскими ракетами ATACMS, в МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси.По словам Рябкова, МИД РФ предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации в Крыму, в Севастополе"[…] Несмотря на все это, с американской стороны повторялись заезженные, избитые, многократно уже использованные и подлежащие утилизации аргументы о том, что Соединенные Штаты ничего в этом с точки зрения собственного участия не усматривают", - сказал Рябков.Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня в 12:15 атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Подробнее в статье Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, сергей рябков, россия, сша, вооруженные силы украины, всу, ракетный удар, ракеты, atacms, украина, крым
Новости, Севастополь, Сергей Рябков, Россия, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ракетный удар, ракеты, ATACMS, Украина, Крым

"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю

13:39 27.06.2024 (обновлено: 13:54 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Посол США в РФ Линн Трейси отрицает причастность США к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на канале "Россия 1" в программе "60 минут"
После теракта в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж американскими ракетами ATACMS, в МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси.
По словам Рябкова, МИД РФ предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации в Крыму, в Севастополе
"[…] Несмотря на все это, с американской стороны повторялись заезженные, избитые, многократно уже использованные и подлежащие утилизации аргументы о том, что Соединенные Штаты ничего в этом с точки зрения собственного участия не усматривают", - сказал Рябков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня в 12:15 атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.
Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.
Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.
Подробнее в статье Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
 
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