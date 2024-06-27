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ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны

ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны - 27.06.2024 Украина.ру

ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны

Аэродромы, предназначенные для размещения самолетов западных стран не смогут быть использованы украинской армией, потому как ВС РФ успешно нанесли удар по этим военным объектам противника. Об этом сообщили в Минобороны России 27 июня

2024-06-27T13:45

2024-06-27T13:45

2024-06-27T13:55

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"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", – сказано в ежедневной сводке. Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве. Всего за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 дрона, четыре зенитные управляемые ракеты "Patriot" производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.Подробнее о том, почему гиперзвуковой комплекс "Кинжал" является одним из мощнейших методов борьбы с украинскими неонацистами читайте в статье полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на Украина.ру.

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