ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны
13:45 27.06.2024 (обновлено: 13:55 27.06.2024)
Аэродромы, предназначенные для размещения самолетов западных стран не смогут быть использованы украинской армией, потому как ВС РФ успешно нанесли удар по этим военным объектам противника. Об этом сообщили в Минобороны России 27 июня
"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", – сказано в ежедневной сводке.
Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Всего за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 дрона, четыре зенитные управляемые ракеты "Patriot" производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.
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