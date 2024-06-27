ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны - 27.06.2024 Украина.ру
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ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны
ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны - 27.06.2024 Украина.ру
ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны
Аэродромы, предназначенные для размещения самолетов западных стран не смогут быть использованы украинской армией, потому как ВС РФ успешно нанесли удар по этим военным объектам противника. Об этом сообщили в Минобороны России 27 июня
2024-06-27T13:45
2024-06-27T13:55
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"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", – сказано в ежедневной сводке. Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве. Всего за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 дрона, четыре зенитные управляемые ракеты "Patriot" производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.Подробнее о том, почему гиперзвуковой комплекс "Кинжал" является одним из мощнейших методов борьбы с украинскими неонацистами читайте в статье полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на Украина.ру.
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новости, минобороны, россия, украина, сша, сво, аэродромы
Новости, Минобороны, Россия, Украина, США, СВО, аэродромы

ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны

13:45 27.06.2024 (обновлено: 13:55 27.06.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Аэродромы, предназначенные для размещения самолетов западных стран не смогут быть использованы украинской армией, потому как ВС РФ успешно нанесли удар по этим военным объектам противника. Об этом сообщили в Минобороны России 27 июня
"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", – сказано в ежедневной сводке.
Цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Всего за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 дрона, четыре зенитные управляемые ракеты "Patriot" производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США.
Подробнее о том, почему гиперзвуковой комплекс "Кинжал" является одним из мощнейших методов борьбы с украинскими неонацистами читайте в статье полковника запаса, ветерана боевых действий Геннадия Алехина на Украина.ру.
Евгений Ющук
25 июня, 04:15
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под ХарьковомДальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
 
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