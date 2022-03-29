Пропускной пункт в поселке Теткино Курской области обстреляли 29 марта со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram

Украинские военные обстреляли больницу в Волновахе, погибли люди © РИА Новости, Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Он уточнил, что огонь со стороны Украины велся из огнестрельного оружия и гранатометов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.