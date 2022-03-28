Президент США Джо Байден своими заявлениями против российского лидера Владимира Путина может усложнить диалог с Москвой по всем темам, и ему нужны новые советники в администрации. Об этом сообщила 27 марта газета Wall Street Journal (WSJ)

Неразбериха в Киеве, Байден пообщался с Кулебой и Резниковым, канадцы для Чернигова, новые гранатомёты из Германии. Хроника событий на Украине на 17:00 26 марта © REUTERS, Gleb Garanich Байдена, раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он заявлял о том, что [президент РФ Владимир] Путин не может оставаться у власти. При этом привычка американского президента «искажать свою собственную политику» особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса.

WSJ посоветовала Байдену пригласить в его администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается».

Газета указывает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен правильно советовал Байдену не покидать Афганистан полностью, однако он слушал советников от «либеральных интернационалистов», которые в его команде большинство.

Издание усомнилось, что для Байдена было «мудро открыто выступать за смену режима» в России, и указало, что это россиянам решать вопросы в своей стране. США и Западу в целом, по мнению газеты, необходимо немедленно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания.

WSJ также попросила своих читателей прекратить призывы к отставке Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Газета указывает, что при отставке американского президента руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы».

В минувшую субботу президент США снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».