Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива 24 марта опубликовал в своем Telegram карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1

Неонацисты и Кличко: Кива рассказал о готовящемся перевороте против Зеленского © пресс-служба В.Кличко

«Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал он.

Бывший нардеп не объяснил, в каком контексте канал показал такую карту.

Ранее Кива назвал способ восстановить Украину. По его мнению, это возможно реализовать, если вернуть награбленное украинскими олигархами в бюджет. Кива уверен, что этих средств «хватит на две страны».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.