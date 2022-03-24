«Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», — говорится в материале ведомства.
Отмечается, что сотрудники полиции будут оказывать гражданам ЛНР, ДНР и Украины содействие в оформлении необходимых документов и продлении их статуса.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.