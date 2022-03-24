Прибывшие в Россию беженцы из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик смогут трудоустроиться в стране без оформления патентов. Об этом сообщили 24 марта в пресс-центре МВД России

«Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Отмечается, что сотрудники полиции будут оказывать гражданам ЛНР, ДНР и Украины содействие в оформлении необходимых документов и продлении их статуса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.