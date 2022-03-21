Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Об этом объявила на днях руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам встречи с министром туризма Венесуэлы Али Падроном

Стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности российских туристов и возможности авиасообщения между РФ и Венесуэлой, говорится в сообщении, опубликованном российским ведомством.

«Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года», — отметила Догузова.

Российские чартерные рейсы на остров Маргарита были запущены в 2021 году. Андрес Пьерантони о нефтяной войне в Венесуэле и роли в ней России © скриншот видео Globovision

Они стали настоящим «спасательным кругом» для экономики венесуэльского острова, находившейся в сильнейшем упадке в результате общего социально-экономического кризиса в стране, санкций США и Евросоюза и пандемии COVID-19.

По сообщениям СМИ, к началу января Маргариту посетили более 8 тысяч российских туристов.

Санкции, введённые западными странами в связи с российской спецоперацией на Украине, привели к приостановке полётов российских авиакомпаний в большинство зарубежных стран.

Из-за закрытия воздушного пространства для российских самолётов были приостановлены полёты даже в те страны, которые не ввели санкций. В частности, были временно отменены и чартерные рейсы на Маргариту.

Регулярные рейсы между Москвой и столицей Венесуэлы Каракасом, выполняющиеся венесуэльской авиакомпанией Conviasa, продолжаются, однако ввиду необходимости изменения маршрута теперь совершаются с посадкой на дозаправку в Тегеране.