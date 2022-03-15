Министерство экономики Украины подсчитало потери с начала российской спецоперации. Об этом 14 марта сообщил министр финансов Сергей Марченко

В Киеве строят планы на российские финансы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк сказал министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.