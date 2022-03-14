Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о своём нахождении на Украине, уточнив его в точности. На видео Кадыров был в Гостомеле, сообщил глава республики в своём Telegram 14 марта

Ранее было опубликовано видео с Кадыровым, в СМИ Украины со ссылкой на разведку страны сообщалось, что видеозапись сделана на территории Украины. Кадыров: число чеченских бойцов, готовых отправиться на Украину, ежедневно растёт © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни добавил, что разведка СБУ не умеет работать — иностранные инструкторы обучили её по устаревшей методике.

Он также добавил, что разведка СБУ не умеет работать, так как иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике.

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?» — заключил Кадыров.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.