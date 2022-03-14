Ранее было опубликовано видео с Кадыровым, в СМИ Украины со ссылкой на разведку страны сообщалось, что видеозапись сделана на территории Украины.
«Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни добавил, что разведка СБУ не умеет работать — иностранные инструкторы обучили её по устаревшей методике.
Он также добавил, что разведка СБУ не умеет работать, так как иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике.
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?» — заключил Кадыров.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.