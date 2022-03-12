Антироссийские санкции постоянно усиливают раскол среди стран Европейского союза, пишет в своей статье для немецкого издания Spiegel обозреватель Маркус Беккер

Он отметил, что недавний саммит Евросоюза в Версале не показал единства: европейцы не смогли договориться ни о вводе новых санкций против РФ, ни о приеме Украины в ЕС.

«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — констатировал Беккер.

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

Западные члены ЕС также отвергли требование восточных об отказе от российских энергоносителей. Дошло до того, что премьер Люксембурга Беттель обвинил сторонников усиления антироссийских санкций в том, что они хотят нанести ущерб странам, которые вносят в бюджет ЕС больше всего средств.

Это и понятно, такие мощные в экономическом плане страны, как Германия и Франция, больше всего пострадают от отказа от энергоносителей из РФ.

Как отмечает Беккер, участников саммита также шокировало предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить сумму средств на покупку оружия для Украины: в итоговой декларации его даже не упомянули.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.