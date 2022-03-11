Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские бойцы на Украине помогают в эвакуации раненного командира бригады, полковника армии Юрия Медведева. Материал опубликован в Telegram-канале Кадырова 11 марта

«В ходе боя за очередной населённый пункт наши воины эвакуировали раненного командира бригады, полковника армии Юрия Медведева. Его вынесли из-под огня на безопасное место. Наши бойцы оказали ему первую медицинскую помощь и на своём транспорте оперативно доставили в госпиталь, передали его медикам», — написал Кадыров. Кадыров: Чеченский спецназ освободил еще один населенный пункт на Украине © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Глава Чечни заявил, что жизни полковника Медведева ничего не угрожает, и пожелал ему поскорее "встать в строй".

«Вот такие моменты на поле боя очень сближают. Зачастую помощь и взаимовыручка становятся ключевым фактором, который спасает жизнь бойцу. И неважно, кто из какого подразделения, здесь все едины», — добавил Кадыров.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.