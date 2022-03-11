Риторика президента Украины Владимира Зеленского «весьма странна» и крайне непоследовательна. Сначала он заявляет о готовности к диалогу с Москвой и тут же обещает наказывать по законам военного времени тех политиков, которые ищут «ниточку в России». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Что, [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу расстреляют, когда он вернется в Киев после переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым в Анталье? А как тогда вести себя [председателю фракции «Слуга народа» В Верховной Раде Давиду] Арахамии?

Понятно, что отстрел участников украинской делегации начался, но зачем тогда вообще вести переговоры с Россией и искать компромиссы, если Зеленский говорит, что тебя за это поставят к стенке и шлепнут?» — сказал эксперт.

Лавров назвал происходящее на Украине «боем за право России быть на политической карте мира» © REUTERS, Stringer Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.

В субботу, 5 марта, СМИ опубликовали информацию о том, что один из членов украинской делегации убит при задержании СБУ после первого раунда переговоров с российской стороной. Речь о Денисе Кирееве, отмечалось, что его подозревали в госизмене в пользу России.