«Что, [главу МИД Украины Дмитрия] Кулебу расстреляют, когда он вернется в Киев после переговоров с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым в Анталье? А как тогда вести себя [председателю фракции «Слуга народа» В Верховной Раде Давиду] Арахамии?
Понятно, что отстрел участников украинской делегации начался, но зачем тогда вообще вести переговоры с Россией и искать компромиссы, если Зеленский говорит, что тебя за это поставят к стенке и шлепнут?» — сказал эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.
В субботу, 5 марта, СМИ опубликовали информацию о том, что один из членов украинской делегации убит при задержании СБУ после первого раунда переговоров с российской стороной. Речь о Денисе Кирееве, отмечалось, что его подозревали в госизмене в пользу России.