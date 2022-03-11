Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины была неизбежна, поскольку Киев готовил масштабное наступление на республики Донбасса, отчетливые признаки чего проявились еще в октябре прошлого года. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру

«ВСУ уже напали на Донбасс, 26 октября они форсировали речку Кальмиус и укрепили плацдарм на другой стороне, а это километров 20 от российской границы. Именно это был переходный период, когда началась эскалация на фронте в Донбассе, и когда Украина начала реализовывать тот самый сценарий о широкомасштабной операции в народных республиках.

До этой даты в октябре все было относительно спокойно. Но после этой даты был перейден Рубикон в виде Кальмиуса, после чего стало ясно, что Украина действительно готовится наступать. Именно поэтому там было сосредоточено 150 тысяч военных», — сказал обозреватель.

Летучие мыши, птицы и рептилии: Минобороны РФ раскрыло цели американских биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.

В среду, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало приказ о подготовке Украиной атаки на Донбасс, который оказался в распоряжении ведомства в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Документ от 22 января 2022 года, подписанный командующим национальной гвардией Украины генерал-полковником Николем Баланом, был адресован командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии страны.

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе», — подчеркнули в российском Минобороны.