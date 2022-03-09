Представители Пентагона и Белого дома должны ознакомить глобальное сообщество с программами, которые велись на Украине. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости 9 марта

Захарова подчеркнула, что в ближайшее время Минобороны и администрация президента США обязаны официально ознакомить международное сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине. Онищенко рассказал, чем опасны биолаборатории США на Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Каким образом это все уничтожалось? А уничтожено ли этот все было?… А уничтожили или не уничтожили? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов? Националистов? Кто даст эти гарантии?» — подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 24 февраля сотрудники украинских биолабораторий США якобы получили приказ уничтожить материалы. По их данным, сотрудникам было велено уничтожить особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине расположены биологические лаборатории США, и заявила, что США и Украина работают над тем, чтобы материалы не попали к представителям РФ.