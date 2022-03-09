Установление Россией контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано для недопущения организации ядерных провокаций. Об этом заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наёмниками сложившейся обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют», — сказала она на брифинге.

Захарова указала, что ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС держат под совместным контролем украинские специалисты и российские военные. Она добавила, что на обеих АЭС радиационный фон находится в норме. Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чернобыльская и Запорожская АЭС и их окрестности были взяты под контроль российскими военными, соответственно, 24 и 28 февраля в рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Это было сделано в результате переговоров с украинскими военными в Чернобыле и руководством АЭС в Запорожье.

Позднее киевский режим распространил дезинформацию о том, что российские военные в ночь на 4 марта якобы атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего на станции возник пожар и опасность ядерной катастрофы.