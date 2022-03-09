Власти Украины совместно с Западом ведут информационные бои против России, представляя себя гуманными, хотя несколько раз их поймали на провокациях, когда они сами устраивали взрывы и выкладывали эти съемки в сеть, пытаясь указал Матвейчев.
«Все их крокодильи слезы по поводу того, что они гуманны, за гуманитарные коридоры, за какие-то переговоры и прочее — не верьте в это ни на секунду. Это попытка дать контент Западу. Запад сейчас ведет войну, демонизируя русских, и вот они им представляют себя невинной жертвой, овечкой», — заявил депутат.
При этом «овечек» нередко «украшают» татуировки с фашистской символикой, подчеркнул Матвейчев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона несколько раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из населенных пунктов. Также сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» используют мирных жителей в качестве «живого щита».