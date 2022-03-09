Власти Украины пытаются представить себя гуманными, чтобы дать информационный контент Западу, заявил в интервью Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев

«Мы не рабы»: премьер Пакистана обругал Запад из-за РФ © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Все их крокодильи слезы по поводу того, что они гуманны, за гуманитарные коридоры, за какие-то переговоры и прочее — не верьте в это ни на секунду. Это попытка дать контент Западу. Запад сейчас ведет войну, демонизируя русских, и вот они им представляют себя невинной жертвой, овечкой», — заявил депутат.

При этом «овечек» нередко «украшают» татуировки с фашистской символикой, подчеркнул Матвейчев. Неонацисты обстреляли гуманитарный коридор в Мариуполе © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона несколько раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из населенных пунктов. Также сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» используют мирных жителей в качестве «живого щита».