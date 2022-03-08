Спецоперация РФ по демилитаризации Украины была начата своевременно, это предотвратило действительно катастрофический сценарий развития событий. Но России предстоит сделать еще многое для ликвидации последствий деятельности англосаксов, считает политтехнолог, депутат Госдумы восьмого созыва Олег Матвейчев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Олег, Минобороны объявило о режиме тишины. Российская сторона открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Денис Пушилин заявил, что боевики «Азова» сделали подрыв, двести человек в подвалах сидят под завалами. Чего ожидать?

— Ожидать нужно этого же самого. То есть эти люди являются террористами. Мы в Сирии боролись с ИГИЛ*. Видели, как террористы создают что-то вроде подобия государства. Террористы, у которых экстремистские идеи, идеи уничтожения всего человечества, отказа от человеческой культуры. Они взрывали древние памятники, резали головы всем, кто не с ними, кто не их. Олег Матвейчев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В далекой Сирии мы это видели, и объясняли, что нам не нужно, чтобы эта гадость была рядом со мной, чтобы террористы проникали в Среднюю Азию, Закавказье и т. д. Абсолютно точно такие же террористы, люди, которые действуют против мирного населения действуют сейчас на Украине. Люди, которые пытаются наводить ужас — это их главное свойство.

Они свили свое гнездо прямо здесь, у нас возле России, в каких-то трехстах-пятистах километрах от наших крупнейших городов. Более того, захватили власть в государстве, и точно так же, как ИГИЛ*, поддерживаются США и Западом.

Никакого отличия в этих националистах от тех, что в ИГИЛ*, нет. Методы поведения абсолютно одни и те же — захват в заложники мирных жителей, подрывы и т.. Я не удивляюсь и тому, что разведданные были по тому, что они готовят грязную атомную бомбу, что готовится прибытие каких-то бригад американских, оснащенных атомными боеголовками, тактическим оружием, где подлетное время до Москвы три минуты, и соответственно, ничего нельзя сделать уже.

Все это планировалось. Люди готовы были начать ядерную войну. То есть они готовы были на тот вариант, что мы выстоим, а вы ничего не сделаете — так у нас есть «мертвая рука», периметр системы, все полетит в другие страны.

Поэтому, конечно, правильно [президент РФ] Путин начал эту операцию, успел вовремя, и эту гадость нужно полностью искоренить.

Они еще и сейчас опасны, потому что в их руках еще есть атомные объекты, атомные станции и т. д. Могут пытаться начать минировать, могут пытаться что-то взорвать. Надеюсь, что люди, которые на этих станциях работают, там есть охрана, но они-то прекрасно все понимают, и они не самоубийцы, и не пустят этих военных, каких-то боевиков и прочих.

Пока мы не захватим все атомные станции — вообще спать спокойно нельзя будет. На Украине обязательно нужно захватить, потому что — теракты… Химическое, биологическое оружие — они абсолютно все будут использовать.

Это то же самое, что делал Гитлер, который открыл шлюзы во время наступления на Берлин наших людей. Берлинцы прятались в бомбоубежищах и метро, Гитлер открыл шлюзы и затопил, убил огромное количество собственных берлинцев. Самоубийца убивает, с собой на тот свет тащит всех, кого может утащить. Виталий Третьяков: Описывая события на Украине, нам приходится разбираться в сортах безумия © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Это совпадение, что в Беловежской пуще украинская сторона с нами договорилась только по поводу гуманитарного коридора, чтобы устраивать данные провокации?

— Попытаться изобразить себя гуманными — это сейчас тактика и стратегия их информационной войны. Что мы тут предлагаем гуманитарные коридоры, мы предлагаем остановить войну, мы вообще за мир, а Россия, типа, не соглашается, она страшная, и она бомбит города.

Уже несколько раз их поймали на провокациях, что они сами устраивают взрывы, бомбежки, расстрелы и т. д., сами это снимают, и сами же выкладывают в сеть. По-моему, Ахтырка — самый яркий и очевидный был эпизод, когда выстрелы из минометов были произведены по городу, и тут же, в течение чуть ли не минуты, это появилось во всех украинских сетях, причем съемка была с дрона.

Если представить себе, что это дрон российской армии, то у меня вызывает вопрос, как украинские соцсети взломали сервера российской армии и украли у них все это дело.

Конечно, дрон был специально запущен и синхронизирован, возможно даже наводил эти мины, для того чтобы быстро сделать эту съемку и быстро запустить в сеть. И объявить, что Россия обстреливает. Причем они написали, обстреливают «Градами», хотя все видели, что это именно мины.

Таким образом они действуют в информационной войне. Все их крокодильи слезы по поводу того, что они гуманны, за гуманитарные коридоры, за какие-то переговоры и прочее — не верьте в это ни на секунду. Это попытка дать контент Западу.

Запад сейчас ведет войну, демонизируя русских, и вот они им представляют себя невинной жертвой, овечкой. Но этих «овечек» мы видели, с крестами фашистскими на плечах, на груди. Сейчас полным-полно захватывают в плен, там все у них нарисовано. Анна Шафран: Наши западные оппоненты пока не поняли, что это - переустройство миропорядка в наших интересах © vk.com, Анна Шафран

— Перейдем к вопросам наших оппонентов из США. Тед Карпентер, эксперт по международной проблематике, высказался в издании The National Interest о том, что есть тревожные знаки для США. Антироссийскую резолюцию, которая была в ООН — подписала 101 страна, 5 были против, и отказались 35 стран поддержать ее. Это некий тревожный знак для США, потому что, с точки зрения Теда Карпентера, Америка давно хотела огромной власти над всеми странами, и тут вдруг 35 стран не поддерживают США.

— Ситуация эта на самом деле еще хуже для абсолютного большинства стран мира. Главным внешнеторговым партнером большинства стран мира является давно уже не Америка, а Китай.

Многие страны об этом еще не подозревают. Если спросить грузин, кто главный их друг, с кем больше торгуют — они скажут: «Конечно Америка». Но на самом деле это Китай, даже для Грузии.

В прошлом году для Евросоюза главным торговым партнером стал Китай, а не Америка.

Понятно, что Китай пока не использует свое экономическое положение для политического влияния. Пока политические власти подчиняются американцам. То есть, в основном, поскольку СМИ во всех странах так или иначе либо принадлежат американцам, либо влияют на них косвенно американцы. Все страны эти наводнены американскими НКО, НГО и т. д., которые ведут проамериканскую политику.

В общем, все, что было у нас десять лет назад, какой-нибудь 2008 год и т. д., когда не было закона об иностранных агентах, об НКО иностранных. Этого ничего не было. У нас же здесь их работали тысячи, этих американских НКО.

Точно также и со СМИ. Региональные каналы, федеральные каналы либо напрямую принадлежали иностранцам, либо косвенно они влияли, либо кредиты давали, либо обучением журналистов занимались. Так же во всех странах мира, в тех самых странах, которые поддерживают американцев.

Экономическая мощь Америки уходит в прошлое, она становится все менее значимой в мире, вслед за ней уйдет в прошлое и политическая мощь.

— В Сочи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невозможным противостояние западных войск России в ближайшее время.

— Да, невозможным. Конечно, никаких так называемых западных войск нет. Огромное количество техники всевозможной и персонала разбросано везде, и считается, что страны НАТО совокупно имеют огромную армейскую военную группировку и прочее.

На самом деле мы видим, что, когда страны НАТО пытаются воевать с кем-то, что объектом их нападения становятся маленькие страны с устаревшей техникой, на пять порядков меньше, как у Ирака.

Только абсолютная тотальная война с полным уничтожением населения, как это и в Ираке было, и в Сирии. Раку и Мосул возьмите — в этих городах никто не живет, сровняли с землей миллионные города. Никто ни о каких гуманитарных коридорах не заботился, ничего не делал. Только такие операции они могут вести.

Противостоять российской армии всерьез они не могут, поэтому они никуда никого посылать не будут. Их коронка — это информационная война. Это они умеют, это они любят, и на это они тратят деньги с огромным удовольствием.

Поэтому мы должны понимать, что сейчас за наши души, за наши головы, за наше сознание идет борьба. Ресурсов тут в десятки раз больше, чем мы можем им противопоставить. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

— Насколько вам кажется реальным вмешательство НАТО на территорию Украины?

— Нереально абсолютно. Никакого вмешательства. Украина задумывалась для того, чтобы быть пешкой. Если вам нужно согреться и вы костер развели — вы можете бросать туда поленья, разводить огонь. Но когда дрова у вас закончатся, вы же собственную руку в костер не сунете для того, чтобы поддержать огонь. Они тоже не сунут собственную руку, я вас уверяю.

Украина — это ресурс для них. Это не они сами. Более того, даже Европа, Прибалтика, Польша — это не они, не Америка, не англосаксы. Ядерную войну или серьезное вмешательство они могут начать, если что-то будет угрожать Лондону или Вашингтону. Они даже за Польшу, за сейм, никогда не вступятся.

Начать ядерную войну, всерьез объявить войну — конечно, ничего подобного они не сделают, не будут делать. Поэтому это не повод для того, чтобы мы сейчас на НАТО начали наступать. Мы понимаем, что на Украине никакого вмешательства не будет.

Там у них шли разговоры о том, чтобы бесполетную зону сделать над Украиной, чтобы Россия не летала. Во-первых, это невозможно для них, у них нет такой техники. Во-вторых, они сразу же отказались от этой идеи, потому что попытка установить такую зону — мы бы просто бомбили натовцев, и все. Их самолеты-истребители, если бы они там появились, их средства противоракетной обороны и т. д. Поэтому никогда они не сунутся.

Они Украину сдали. Они хотели ее использовать в своих целях — они ее использовали. К сожалению, украинцы этого не понимают. Это понять украинцам еще предстоит.

Сейчас много у нас утверждают, что украинцы на всю жизнь будут ненавидеть русских, они никогда не забудут бомбежек. Мы эти все разговоры слышали в связи с Чечней, когда Чечня оказалась в заложниках у мировых террористов, когда туда приезжали всевозможные арабы, Хаттабы — и сотнями воевали на Кавказе типа за чеченцев, типа за свободу.

И тоже, когда наша армия вела антитеррористические операции, говорили: вам не простят, эти люди вас будут вечно взрывать, говорили, что вырастет целое поколение детей, которые помнят войну, каждый будет вам мстить.

Все это мы слышали двадцать лет назад. Ничего подобного сейчас нет. Более того, войска с Кавказа, из Чечни, Дагестана и т. д. сейчас принимают участие в операции на Украине.

Почему это случилось? Потому, что когда-то Ахмад Хаджи-Кадыров, муфтий Чечни, понял простую вещь. Понял, что меня, гордого чеченца, мусульманина, мою веру, мои национальные чувства, культуру, используют какие-то люди где-то за океаном, в Лондоне, для того, чтобы завоевать Россию. Меня кинули на амбразуру, я пушечное мясо. Они мне дают деньги и говорят: иди воюй, дурачок, а мы у себя будем сидеть. И он видит, как гибнут жены, матери, дети, будущее поколение чеченцев. Он это видит и понимает, что будущего у этой войны нет. «Информационная война» Третьего Рейха: страх, ненависть и слепая вера в победу © commons.wikimedia.org,

Когда-то это понял имам Шамиль. Он тоже долго воевал на Кавказе, это герой горцев. А потом, когда его плененного везли по России, когда он увидел огромную Россию, когда он неделю ехал по ней, он сказал: господи, какая огромная страна, если я бы сразу знал, я бы не дергался. Зачем мы положили столько драгоценных жизней нашего народа, бессмысленно положили такое количество жизней, а могли бы все положить, и нас бы не было, и пресекся бы наш род.

А для кого и для чего мы это сделали? Мы бы все равно Россию не убили, а себя бы убили. А для кого, для чьих интересов, для интересов ребят из Англии, которые тогда Турции помогали, а теперь помогают Украине? Ребятам с Уолл-Стрит? Для них это все делается.

Украинцам предстоит это все осознать. И, конечно, они осознают очень быстро, что их просто юзали по полной программе, и бросили потом, как использованный презерватив. Это обидно быть использованным презервативом, неприятно, но придется это осознать, понять, что во многом они сами виноваты. И конечно, свою ненависть переключат с русских, которые, на самом деле спасли их от дальнейшего геноцида, на тех виновников событий, с которых всё началось.

Все эти Майданы — 2004 год, 2014 — кто сделал? Кто булочками кормил? Кто хвастался, что он пять миллиардов долларов потратил на поддержку всяких НКО, националистов и прочих на Украине? Это же все американцы, они же этого не скрывают. Они же сами все это говорят.

Поэтому всё, что сейчас происходит — это следствие всех Майданов. Не надо этой короткой памяти, типа Путин такой, ни с того, ни с сего напал. Как с Крымом было. Путин будто бы ни с того ни с сего захватил Крым. Нет, ребята, не ни с того ни с сего, а — с ваших Майданов это все началось. А Майданы начались с того, что у вас плодились националисты, с культа Бандеры и прочего.

А культ Бандеры вообще начался с так называемой украинской спеси. Вот мы, считают они, самый исток государства. Вот эта попытка выглядеть более полноценными, чем другие неполноценные, эта концепция, которая внедрялась и в советской истории, и даже в истории Российской Империи — неправильная историческая концепция о том, чем была Киевская Русь.

Не было такого государства. Не было такого, чтобы над Русью была столица Киев и т. д. Киев был столицей маленького княжества, которое некоторое время было самым богатым. Некоторое время, совсем небольшое. Потом другие княжества стали самые крутые и богатые, им плевать было на Киев.

Поэтому и государственность пришла с севера туда. Нужно просто осознать, что никакие они не белая кость, просто осознать, что они такие же русские люди, как все остальные. Не лучше, не хуже.

Украинизация, которая была — это была попытка сделать из нас выродков, заставить забыть собственную историю, забыть собственную культуру, отказаться от русского имени, отказаться от русского языка.

Вот факт, который не все знают. Есть переписи, которые сделал Потемкин, по количеству жителей в Новороссии, после ее захвата, после екатерининских войн — 152 тысячи человек жило в Новороссии. И из них 70 тысяч были ногайцы. Украинцев — 70 тысяч.

По письму Потемкина Екатерина прислала из Российской губернии 2,5 миллиона человек в Новороссию. Плюс 100 тысяч немцев и сербов, которые бежали из-под турецкого гнета. Плюс греки в Мариуполь были из Крыма выселены, плюс всякие французы, плюс евреи с их чертой оседлости, в которой им было разрешено селиться. Ключ от Новороссии. Как Потемкин взял крепость, под которой Россия чуть не потеряла Суворова и Кутузова © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В Новороссии все города заселили эти люди. Потомки казаков, которые жили еще в Диком Поле, составляют полтора процента среди всей это гигантской массы населения, которая стала подданными Российской Империи, говорила на русском языке и ощущала себя русскими.

Как сейчас там, на этих территориях — нам говорят, что 80% украинцев? Как? И что они забыли ридну мову. Это просто им паспорта поменяли, а что значит «забыли»? Из них выколотили их прошлое, память об их дедах, которые когда-то приехали туда из Орловских, Курских и Тамбовских губерний — пришли туда, поселились и своим трудом создавали эту страну.

Им все это выколотили, превратили их в украинцев. Им нужно вернуться к своей собственной истории, к своему собственному роду. Это все процесс, который еще предстоит пройти, и все будет в порядке, все довольно быстро случится. Не надо будет тридцать лет, чтобы превращать нациков обратно в русских людей — все произойдет гораздо стремительнее.

— Вы сказали, что для Европы Украина только ресурс. Ресурсам свойственно заканчиваться. Скажите, это уже наступило или еще Украина как ресурс Европе необходима?

— Здесь дело вообще не Европе. За всем стоят англосаксы. Американцы и англичане. Причем, англичане в значительно большей степени, потому что они управляют американцами. Демократическая партия США — это филиал Лондона в Америке.

Хитрые, умные англичане, которые всегда всех использовали, они и американцев используют в своих интересах, как умный глава банды использует самого большого громилу, более глупого. Здесь то же самое происходит.

Здесь Европа тоже является ресурсом для американцев. И сейчас Америка решает две задачи. Одна — это кровавая задача, это уничтожение славян, это нанесение максимального ущерба и Украине, которая часть Русского мира. Они никогда не переставали этого понимать. Они понимали, что они захватили кусок нашей земли и сейчас оставляют выжженной нашу землю.

Они никогда не испытывали иллюзий, что это какая-то их земля или это часть западного мира. Да, мы захватили кусок, благодаря их глупости и благодаря нашему уму. Мы захватили большой кусок бывшей Российской Империи, использовали его как могли, используем дальше, когда мы получим больше и можем это использовать — мы оставим там выжженную землю, и пусть эти проблемы разгребает Путин и остальная Россия. Это первая их логика.

Точно так же они относятся и к Европе, про которую вы сказали. Эта война, идущая сейчас — это не война России с Украиной, это даже не война России с США пока, хотя американцы санкции вводят, дирижируют в Европе. Это война Америки с Европой.

Сейчас на втором месте из пострадавших — самая пострадавшая в этой всей заварухе, конечно, Украина — но на втором месте из пострадавших будет Европа и европейская экономика, европейская социальная сфера. «Это провокаторы в душе и теле». Как Украина подталкивает НАТО к войне с Россией © коллаж Украина.Ру

Европа сейчас уже получает газ по три тысячи (долларов. — Ред.), будет еще больше. И если дойдет до того, что мы прекратим поставки газа, то экономика просто у них лопнет, сократится на 20% минимум. А у них и так у всех 100% ВВП долг, в среднем по странам Европейского Союза, даже выше. Они уже не способны нести социальные обязательства.

Они отказываются от социальных обязательств, в связи с чем были всякие «желтые жилеты» во Франции. А если еще откажутся от социальных обязательств на 20% хотя бы? А если у них ЖКХ вырастет в два-три раза по ценам — куда пойдут эти люди, что они будут делать? А если налоги не в состоянии будут платить предприятия и будут банкротиться, потому что будет сокращаться налогооблагаемая база, просто из-за того, что дорогие энергоносители?

Товары европейские будут дорогие, китайские товары их будут вытеснять, а европейские товары будут съеживаться. Налогов будут платить меньше. Вырастет безработица и т. д.

Европе, я считаю, просто конец. Я всегда говорил, что она умрет в течение десяти лет, в том числе, по демографическим причинам, но эта ситуация Европу уничтожает быстрее. То есть даже такие варианты возможны, что она в следующую зиму схлопнется, если не остановятся некоторые процессы.

Поэтому американцы уничтожают и этот ресурс, для них это тоже всего лишь ресурс. Зато половина капиталов сбежит из Европы в Америку, зато американцы будут наживаться на поставках газа в Европу по тройным, по пятерным ценам. Ну вот, все нормально для американцев. Для европейцев все очень плохо.

— Вы написали в феврале официальное письмо Жозепу Боррелю о том, чтобы против вас были введены санкции, так как вы не могли присутствовать в Госдуме и проголосовать за принятие ЛНР-ДНР вследствие болезни COVID-19. Прошло несколько дней, пришёл ответ, теперь вы в санкциях под номером 604. И вы также пригласили Боррелля в Россию, посмотреть на нашу необъятную родину. Какой он дал ответ и как вы ощущаете себя под очередными санкциями?

— Сначала меня не было в этих списках, потом появился после этого моего письма. У нас есть представительство Евросоюза в Москве, туда я на официальном бланке письмо отправил, они его моментально рассмотрели.

Приедет Боррель к нам или нет, я не знаю. Наверное, сейчас не приедет. Мы обменялись тут тем, что небо закрыли друг для друга. Но это европейская спесь, непонимание… Я в письме попытался ему показать и отразить, что непонимание того, что давно ситуация уже изменилась, она совершенно не та, какой была двадцать, двадцать пять лет назад, когда Европа действительно была процветающим, безопасным, замечательным местом. И, конечно, по сравнению с бывшими постсоветскими странами, постсоветскими территориями, выглядела дорого, богато, красиво.

Сейчас все изменилось. За эти двадцать лет Россия медленно, но тем не менее улучшалась. Улучшалась и комфортнее становилась городская среда, появились благоустроенные улицы, дома, скверы, всевозможные проспекты, памятники. Развивается внутренний туризм. А в Европе все это приходит в упадок.

А дальше будет еще больше приходить в упадок, и мыслить категориями двадцатипятилетней давности опасно для Европы. Если бы они поездили по России, посмотрели бы вообще… Кстати, те же самые украинцы, которые живут на фейках.

Я подписан был в фейсбуке, который сейчас, слава богу, закрыли (закрыли доступ к соцсети. — Ред.), это оружие против наших мозгов… был подписан на группу под названием «Родное Приднестровье», или «Правда Приднестровья». Большое количество людей, живущих в Приднестровье, в этой группе состояли.

Руководят этой группой американцы. И они каждый день фактически, не знаю, где они этих понабрали фотографий — или из девяностых годов, а может быть, с Украины понабрали, каждый день фотографии каких-то страшных заборов, непонятных разрушенных пейзажей, каких-то бабушек, которые на помойке едят. И рассказывают — «вот, Россия, вот русский мир, смотрите, куда вас тянут, вот, вы будете жить еще хуже и хуже».

И тут же рассказывают о том, какие замечательные в Европе пейзажи. Я попробовал несколько раз показать, сбросить им помойки Болгарии, Румынии, Америки, в которой я видел бомжей и прочее — естественно, меня там сразу забанили, всё это вычистили.

А люди там, в Приднестровье, живут, полмиллиона человек, и думают, вот, елки-палки, какая Россия страшная. Вот они так работали. Но они так же обработали сорок миллионов украинцев, объясняя им, что Русский мир — это страшно, и что предел их мечтаний — это какая-нибудь Прага, куда можно съездить и посмотреть на Европу.

Несчастные люди, которые живут какими-то прошлыми иллюзиями. Конечно, давным-давно все изменилось. Мир давно совсем не тот. Манипуляция иллюзиями — это и есть специальность англосаксов.

Это их конек, они развивали эти науки пятьсот лет, они умеют это делать, у них есть масса институтов, которые этим занимаются. И, естественно, есть инструменты — огромное количество инструментов. Рейтинги, некоммерческие организации, фонды, общественники, блогеры, интернет, тот же самый фейсбук, про который я упомянул, твиттер и прочее — это все средства, инструменты доведения до нас их пропаганды.

* Организация, деятельность которой запрещена в России.