Ресторан сети «Макдоналдс», ранее сообщивший о временном закрытии в России из-за ситуации на Украине, 9 марта открылся в двух российских городах, сообщает РИА Новости

«Макдональдс»: Детская радость, пристрастие Зеленского и надежда украинского Нацбанка © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего во Владивостоке пять ресторанов «Макдоналдс», в среду открылся филиал в торговом центре «Черемушки». По словам администратора, еще нет информации, будет ли работать заведение дальше. Также об открытии 9 марта сообщили еще в двух ресторанах города, один из них точно планирует открыться и в четверг.

Накануне сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» временно закроет все 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. При этом 62 тысячи сотрудников продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке. 24 февраля «Макноналдс» закрыл все рестораны на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.