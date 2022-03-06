Украина получила уже свыше 550 тонн гуманитарных грузов, в данный момент к отправке подготовлены еще 13,5 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине 6 марта

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Киевский режим отказывается проводить полномасштабную эвакуацию населения, так как вооруженные формирования Украины используют мирных жителей в качестве «живого щита».

Из-за этого ситуация во многих регионах оказалась на грани гуманитарной катастрофы, однако российские военные не оставляют украинских граждан в этой трудной ситуации.

«Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов», — сообщили в штабе.

В работе активно участвуют Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерство промышленности и торговли, Росрезерв, Росреестр, Московская, Тульская, Ярославская, Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская области и Крым.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

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Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.