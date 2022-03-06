Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Окружены Харьков, Николаев, Чернигов, Киев, Сумы и еще ряд городов.
Киевский режим отказывается проводить полномасштабную эвакуацию населения, так как вооруженные формирования Украины используют мирных жителей в качестве «живого щита».
Из-за этого ситуация во многих регионах оказалась на грани гуманитарной катастрофы, однако российские военные не оставляют украинских граждан в этой трудной ситуации.
«Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов», — сообщили в штабе.
В работе активно участвуют Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерство промышленности и торговли, Росрезерв, Росреестр, Московская, Тульская, Ярославская, Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская области и Крым.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.