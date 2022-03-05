Нынешние власти Украины должны уйти в отставку, это единственная возможность для установления мира в этой стране. Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал 5 марта экс-премьер Украины Николай Азаров

«Я подчеркиваю, сейчас главный и основной вопрос — это прекращение кровопролития и восстановление мира в Украине. Единственным вариантом решения этой задачи является уход всей этой камарильи в отставку, это самая главная задача», — сказал Азаров.

Азаров выдвинул сенсационную версию о предотвращении РФ большой войны © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал нынешние украинское руководство «шайкой наркоманов и неонацистов» и призвал украинских военных и население страны взять власть в свои руки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Накануне Николай Азаров обнародовал данные, согласно которым Украина планировала нападение на ДНР и ЛНР буквально за сутки до начала российской спецоперации. Также он заявил, что в НАТО планировали построить в обозримом будущем военные базы на Украине, российская специальная операция предотвратила риск развязывания третьей мировой войны.